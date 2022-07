Apple va également ralentir les embauches en 2023

Comme beaucoup d’entreprises technologiques, Apple prévoit de ralentir les embauches et les dépenses l'année prochaine dans certaines divisions en raison d'un éventuel ralentissement économique. Le rapport de Mark Gurman de Bloomberg affirme que cette décision n'est pas une politique à l'échelle de l'entreprise et qu'elle n'affectera pas tous les projets en cours.

Réduction de budget chez Apple

Le rapport affirme qu'Apple accorde à certaines équipes un "budget inférieur aux prévisions" pour les dépenses de recherche et développement, les ressources et les embauches en 2023, et ajoute que certaines équipes n'augmenteront pas ou ne maintiendront pas leurs effectifs l'année prochaine. Comprenez un gel des embauches.



Pourtant, Apple prévoit toujours un calendrier "agressif" de lancements de produits en 2023, y compris un premier casque AR/VR haut de gamme, selon Gurman. Sans oublier de nombreux Mac M2, un iPhone 15 USB-C, et plus encore.

Les plans présumés d'Apple visant à ralentir les embauches et les dépenses en 2023 surviennent dans un contexte particulièrement incertain, avec la pandémie de COVID-19 et la guerre russo-ukrainienne qui ont provoqué une inflation élevée qui font craindre une baisse des dépenses de consommation, voire une récession pour les plus pessimistes.



Si la bourse américaine a largement chuté ces derniers mois, l'action Apple se maintient tout de même à un haut niveau, environ 150 dollars.



Il y a quelques mois, Apple a publié son meilleur trimestre de janvier à mars, avec un chiffre d'affaires de 97,3 milliards de dollars et un bénéfice de 25 milliards de dollars. Apple devrait publier ses résultats pour le trimestre de juin le 28 juillet au soir. Nous suivrons bien évidemment cet événement.