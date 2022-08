Apple licencie 100 recruteurs chargés de trouver des talents

Au début de l'été, des rumeurs mentionnaient le fait qu'Apple avait considérablement réduit ses recrutements dans plusieurs de ses secteurs d'activités. Lors des résultats financiers, les investisseurs en ont profité pour questionner Tim Cook sur ces indiscrétions. Selon le CEO, il n'y a aucune baisse dans les recrutements, mais les embauches se font désormais "d'une manière délibérée". Aujourd'hui, on apprend une mauvaise nouvelle pour 100 salariés d'Apple.

100 recruteurs sont licenciés

Comme toutes les grandes entreprises, Apple possède une équipe de recruteurs qui a pour mission toute l'année de trouver les meilleurs ingénieurs et développeurs qui peuvent apporter leurs expériences pour les produits et services d'Apple.

Cela permet à la firme de Cupertino d'avancer plus rapidement sur ses projets secrets en cours, mais aussi d'apporter de futures innovations à ses produits déjà commercialisés.



Dans le cadre des recrutements plus stricts mis en place l'année dernière, Bloomberg a rapporté qu'Apple licenciait jusqu'à 100 de ses recruteurs chargés de trouver de nouveaux salariés pour l'Apple Park et les autres sites d'Apple aux États-Unis et à l'international.

La centaine de personnes ont été récemment informées qu'elles étaient licenciées en raison d'un changement dans la philosophie d'Apple et d'un ralentissement du recrutement. Les recruteurs étaient exclusivement répartis en Californie, au Texas et à Singapour. Selon le rapport, ces employés conserveront leurs salaires et leurs avantages sociaux jusqu'au mois de septembre, ils sont invités dès aujourd'hui à récupérer leurs biens personnels dans les locaux où ils travaillaient.

À noter que ces salariés licenciés avaient signé un contrat de travail avec Apple, mais pas à temps plein. Ils n'avaient donc pas le même salaire et avantages que les salariés en CDI.