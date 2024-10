Apple prépare un assistant IA pour Safari dans iOS 18

Les rumeurs s'intensifient à mesure que l'on se rapproche de la WWDC 24 à venir en juin prochain. Alors que tout le monde s'accorde à dire qu'iOS 18 sera une révolution avec un certain nombre de nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle réparties sur l'ensemble du système d'exploitation (ainsi qu'un nouveau design à la visionOS), une nouvelle rumeur suggère aujourd'hui que l'une de ces fonctionnalités pourrait être "l'assistant de navigation Safari".

De l'intelligence artificielle pour vous aider dans Safari

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Nicolás Álvarez, limier du code, a fait part de deux nouvelles fonctionnalités en préparation chez Apple :

Assistant de navigation Safari

Recherche visuelle chiffrée

Coming in iOS 18:

- "Safari browsing assistant"

- "Encrypted visual search"



Both features seem to use the Private Relay infrastructure to send data to Apple (so that they don't know your IP?). — Nicolás Álvarez (@nicolas09F9) April 10, 2024

Selon Nicolás Álvarez, ces deux fonctionnalités utilisent l'infrastructure Private Relay pour renvoyer des données à Apple. Le développeur suppose qu'il s'agit d'une pratique de préservation de la vie privée de la part d'Apple, afin de ne pas connaître les adresses IP des utilisateurs, en tout cas ceux qui sont abonnés à iCloud+.



Vous le savez probablement, Tim Cook et sa bande proposent déjà différentes fonctionnalités de type recherche visuelle, intégrées à Spotlight et à l'application Photos. Reste à savoir ce qu'est la "recherche visuelle cryptée"...

Mais le plus intéressant ici est la fonction "Safari browsing assistant" (assistant de navigation). Dans l'idée, il s'agit de doté Safari d'un "cerveau" permettant de faire des suggestions plus poussées, de compléter les urls que vous tapez mais aussi et surtout vous afficher des réponses plus précises pour vos recherches. Résumés, comparatifs et autres sont possibles via Edge de Microsoft (grâce à Copilot).



Bien que la firme de Cupertino travaille activement sur son propre grand modèle de langage et sur plusieurs outils d'I, elle pourrait s'associer à OpenAI ou Google pour alimenter certaines de ses nouvelles fonctions d'intelligence artificielle dans iOS 18. Comme toujours, Apple voudra couper le cordon à un moment ou à un autre.

Rendez-vous le 10 juin !

iOS 18 devrait être annoncé lors de la WWDC 24, qui débute le 10 juin. On attend avec impatience la première bêta. La version finale sortira en septembre, aux côtés des iPhone 16 qui devraient avoir droit à certaines fonctionnalités exclusives. La puce A18 Pro serait même conçue pour l'IA.



Tout sera retranscrit en direct sur notre page keynote, la plus visitée de sa catégorie dans les pays francophones.