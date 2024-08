Le MacBook Air M4 arrivera au printemps 2025

Apple a beau avoir sorti le MacBook Air M3 en mars dernier, l'entreprise travaille déjà à l'introduction d'une nouvelle puce de quatrième génération dans toute la gamme Mac. Alors que les premiers Mac M4 arriveront fin 2024, le MacBook Air ne sera pas mis à jour avant 2025.

Puce M4

Vous le savez, les MacBook Air 13 et 15 pouces ont été mis à jour avec des puces M3 en mars 2024, il n'est donc pas surprenant que le passage à la M4 ne soit pas prioritaire. Apple prévoit d'attendre jusqu'en 2025, soit environ un an entre les gammes de puces M3 et M4. D'ici-là, l'iPad Pro devrait inaugurer la puce M4 dès la semaine prochaine.

Mais quelles seront les nouveautés de la puce M4 ? Les rumeurs suggèrent que le nouveau processeur mettra l'accent sur l'intelligence artificielle afin de gérer les calculs en local les prochaines nouveautés logicielles liées à l'IA générative. Si iOS 18 sera une petite révolution de ce point de vue là, le Mac ne sera pas laissé de côté. En conséquence, la puce M4 devrait être dotée d'un moteur neuronal avec davantage de cœurs, ce dernier gérant les tâches d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique. La puce M3 est dotée d'un moteur neuronal à 16 cœurs.



Alors qu'Apple travaille sur les puces M4, M4 Pro, M4 Max et M4 Ultra, les modèles MacBook Air ne devraient recevoir que la puce M4 standard. Il y aura probablement au moins deux variantes de la puce M4, la différence résidant dans le nombre de cœurs du GPU. Pour le MacBook Air actuel, par exemple, la puce M3 de base est dotée d'un GPU à 8 cœurs, mais il existe également une option GPU à 10 cœurs.



Concernant sa gravure, la M4 sera construite sur le processus 3-nanomètres de TSMC, tout comme le M3, mais avec une technique affinée. L'amélioration des performances entre le M3 et le M4 ne sera pas aussi importante qu'entre le M2 et le M3, car il n'y a pas de changement dans la taille des nœuds, mais on peut s'attendre à de modestes augmentations de la vitesse du GPU et du CPU.

Wi-Fi 7

Autre nouveauté attendue, la puce Wi-Fi devrait prendre en charge la norme numéro 7. Actuellement, le "Air" M3 est compatible avec le Wi-Fi 6E, comme tous les produits récents de la marque. La norme Wi-Fi 7 devrait d'ailleurs débarquer chez Apple cette année, probablement avec l'iPad Pro M4 et l'iPhone 16 Pro en septembre prochain.

Design

Comme Apple a redessiné le MacBook Air M2 en 2022, il ne faut pas s'attendre à un changement en 2025. La firme espace les changements de design de plusieurs années sur sa gamme Mac, entre 4 et 7 ans selon les modèles.



Côté taille, les formats 15,3 et 13,6 pouces seront reconduits, tout comme les éléments caractéristiques du clavier à savoir le Touch ID et le trackpad Force Touch. L'encoche restera en haut de l'écran. Ceux qui espèrent Face ID devraient être déçus.



Concernant la dalle, elle sera toujours basée sur la technologie LCD, l'écran OLED étant réservé aux MacBook Pro de 2025, voire de 2026.

Date de sortie

Selon tous les analystes et les rumeurs les plus crédibles, le MacBook Air sera mis à jour au printemps 2025, soit entre mars et 20 juin 2025. Les prix n'évolueront pas, avec un tarif de départ à 1 299 € pour le modèle 13 pouces.