Pour son patron, Intel peut toujours battre les puces M3 d'Apple

La bataille entre Intel et Apple au rayon des processeurs n'est pas terminé, loin de là. Le PDG du fabricant de puces américain reste confiant, bien que la société de Cupertino ait une fois de plus placé la barre plus haut que jamais avec la série M3 qui comprend notamment la surpuissante M3 Max.

Un passé récent difficile à digérer

La lenteur du développement des puces d'Intel est considérée comme l'une des principales raisons de la décision d'Apple d'abandonner le fabricant américain au profit de ses propres conceptions basées sur l'architecture de la société britannique ARM. Mais alors que la situation était connue depuis des années, Intel n'a rien trouvé pour s'améliorer et retenir l'un de ses plus gros clients.



Pêle-mêle, à posteriori, la société a dédaigneusement qualifié Apple de "marque de style de vie"; elle s'est moquée d'Apple dans de multiples campagnes publicitaires; elle a décidé de fabriquer des puces ARM (sic) ; elle a déclaré qu'elle pourrait dépasser Apple Silicon rapidement (on attend encore); avant d'expliquer qu'elle allait convaincre Apple de revenir vers elle.



Après chaque déclaration, Apple a sorti de nouvelles puces, toujours plus impressionnantes : M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, puis la gamme M2 complète et la semaine dernière les M3, M3 Pro et M3 Max.

Intel a réalisé dix ans de développement de puces en seulement quatre ans

Mais Pat Gelsinger, le boss du fondeur, maintient que l'entreprise n'a pas dit son dernier mot. Normalement, le passage à un nouveau nœud (processus de gravure plus petit) prendrait deux ans, de sorte que les cinq générations de nœuds que l'entreprise a sur sa feuille de route lui prendraient dix ans. Toutefois, le PDG affirme que l'entreprise est sur la bonne voie pour y parvenir en quatre ans seulement.

S'exprimant lors de l'Intel Innovation Day 2023 à Taipei, Gelsinger a expliqué que la conception de puce la plus avancée de l'entreprise, la 18A, passera à la phase de production de test d'ici le premier trimestre 2024, comme l'a rapporté le Nikkei Asia :

M. Gelsinger a déclaré que son entreprise poursuivait agressivement son plan "cinq nœuds en quatre ans" depuis son retour dans l'entreprise en 2021 [...] "Eh bien, nous y sommes", a déclaré M. Gelsinger. "Deux ans et demi après le début de ce voyage, devinez quoi ? Nous sommes sur la bonne voie pour livrer cinq nœuds en quatre ans."

La feuille de route de la société prévoit de faire progresser les technologies de production de puces d'Intel 7 et Intel 4 à Intel 3, Intel 20A et Intel 18A.



L'une des principales raisons des performances de l'Apple Silicon est ce que l'on appelle la conception unifiée : la combinaison du CPU, du GPU et de la mémoire en une seule unité, ce qui accélère les échanges (mais réduit la RAM du fait du partage). Intel adopte sans surprise la même approche, et Gelsinger affirme qu'il rattrapera Apple d'ici l'année prochaine.



Sauf que tout le monde n'est pas convaincu par cette stratégie de "suiveur". Morris Chang, le fondateur de TSMC qui s'occupe de la production des puces Apple, a déclaré qu'Intel ne rattrapera pas son retard et restera "l'ombre de TSMC". Pour lui, la messe est dite.



En attendant, Apple a mis en vente les premiers Mac M3 ce matin.