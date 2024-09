L’iPhone 15 est produit au Brésil pour contourner une taxe

Depuis son lancement, la gamme iPhone 15 est produite exclusivement en Asie, cependant il y a une exception. Pour éviter de payer une taxe d’importation particulièrement coûteuse au Brésil, Apple n’a pas eu d’autres choix que de produire des iPhone 15 dans le pays. La communication du géant californien est très légère, mais les produits ont bien l’étiquette « Made in Brasilia »quand ils sont vendus au Brésil.

Un coup de génie du gouvernement brésilien pour booster l’économie locale

Apple a choisi d’étendre sa production d’iPhone au Brésil depuis le début de l’année, ce qui représente un déplacement partiel de sa dépendance historique à l’égard des usines asiatiques pour l’assemblage de ses iPhone. Historiquement, la Chine a été le pivot central de la fabrication des produits Apple, notamment pour ses iPhone, avec des géants de l’assemblage tels que Foxconn menant la charge. Toutefois, dans une tentative d’optimisation fiscale et de diversification de sa chaîne d’approvisionnement, Apple s’est tournée vers le Brésil pour l’assemblage de son tout dernier modèle, l’iPhone 15.



L’usine Foxconn Brazil, située à São Paulo, représente un maillon relativement nouveau dans le réseau global d’assemblage d’Apple. Ce choix stratégique permet à la firme de Cupertino d’éviter les coûteuses taxes d’importation imposées par le Brésil sur les produits électroniques venant de l’étranger. En assemblant les iPhone directement sur le sol brésilien, Apple parvient à réduire les coûts associés à l’entrée de ses produits sur le marché brésilien, tout en répondant aux exigences réglementaires locales.

Selon des informations rapportées par MacMagazine, les unités de l’iPhone 15 assemblées au Brésil seraient destinées principalement aux Apple Stores et revendeurs locaux. Bien qu’Apple n’ait pas encore officiellement confirmé cette opération, les produits issus de l’assemblage brésilien peuvent être identifiés par un numéro de pièce spécifique finissant par “BR/A”, en contraste avec les modèles importés portant les suffixes “BE/A” ou “BZ/A”.



Cette initiative semble particulièrement pertinente pour le modèle d’entrée de gamme de l’iPhone 15, qui, en raison de son prix plus abordable, est probablement plus populaire auprès des consommateurs brésiliens. Le Brésil étant connu pour ses taxes élevées sur les produits importés, l’assemblage local offre à Apple une opportunité pour alléger ces coûts et rendre ses produits plus accessibles sur le marché local. N’oublions pas quand même que le Brésil est l’un des pays dans le monde qui a les iPhone les plus chers, le pays fait même pire que la France et la Suisse !



Au-delà des avantages fiscaux, la production d’iPhone au Brésil présente des avantages stratégiques pour Apple, permettant à l’entreprise de diversifier sa chaîne d’assemblage et de réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine. Cette diversification est cruciale dans un contexte global où les tensions commerciales et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement peuvent impacter la production.



En encourageant la production locale, le gouvernement brésilien a réussi à attirer des investissements étrangers significatifs, favorisant non seulement une réduction de l’empreinte carbone associée au transport international de marchandises mais aussi la création d’emplois et le développement économique local.