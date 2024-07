Callsheet concurrence IMDb pour les fans de films et séries

Les amateurs de films et de séries télévisées sont nombreux, très nombreux. Mais les contenus vidéos en question sont encore plus abondants à notre époque, si bien qu'il est difficile de s'y retrouver quand on s'intéresse aux acteurs. Il faut alors se tourner vers Internet et les applications comme Allociné, IMDb et compagnie. C'est là que l'application Callsheet entend tirer son épingle du jeu sur l'iPhone et l'iPad.

Découvrez l'application Callsheet

Callsheet contient tout un tas d'informations sur les films et les séries télévisées, y compris les classements par âge, les dates, les titres, la distribution des acteurs, les informations sur l'équipe de tournage et bien d'autres choses encore. Mais surtout, le service respecte votre temps, n'essaie pas de vous vendre des choses dont vous n'avez pas besoin et est conçu pour répondre à vos questions rapidement et facilement.

Trouvez des informations sur vos films et émissions préférés, sans être constamment invité à vous connecter, sans publicités, sans vidéos qui se lisent automatiquement et sans autres cochonneries.

Si IMDb est la plateforme la plus connue pour ce qui est du 7e art, elle a mal vieillie et son ergonomie est plus que discutable. Pire, l'application est remplie de bug, vous harcèle pour vous connecter et n'est pas si exhaustive que cela.



Callsheet, d'un développeur indépendant et passionné nommé Casey Liss, reprend l'esprit "Apple" avec une application épurée et très pratique. Il n'est pas étonnant que Callsheet ait déjà remporté le prix "Editor's Choice" sur l'App Store. Elle s'appuye sur la base de données communautaire TMDB.

Des fonctionnalités très pratique

Mais en plus d'une expérience simplifiée, Callsheet dispose également de fonctionnalités intégrées intéressantes qui le distinguent encore plus de ses concurrents. La plus importante est celle qui permet d'éviter les spoilers en vous donnant la possibilité de masquer les noms des personnages, le nombre d'épisodes, les titres d'épisodes et les vignettes d'épisodes.

Le service vous permet également d'accéder rapidement aux anecdotes les plus intéressantes, aux conseils parentaux et à l'endroit où vous pouvez regarder les films que vous recherchez - des informations qui devraient être parfaitement à jour puisqu'elles sont fournies par JustWatch.

Callsheet dispose également de nouvelles fonctionnalités que votre ancienne application de base de données préférée ne possède pas.

Évitez les spoilers lorsque vous regardez des séries télévisées en masquant les noms des personnages, le nombre d'épisodes, les titres d'épisodes ou les vignettes d'épisodes.

Ne vous laissez pas spoiler l'identité secrète d'un personnage, ou le fait qu'il quittera rapidement la série, en masquant ces indices.

Accès rapide aux anecdotes, à Wikipédia, aux conseils parentaux et aux lieux de diffusion (fournis par JustWatch).

Épinglez des émissions, des films ou des personnes pour y accéder rapidement.

Retrouvez les éléments que vous avez déjà recherchés grâce aux recherches récentes et à l'historique des recherches.

Voir facilement l'âge des acteurs (au moment du film) avec la liste des acteurs.

Voir facilement l'âge d'une personne pour chaque entrée de sa filmographie.

Voir facilement la taille des acteurs (lorsque c'est possible)

Prise en charge du mode sombre

Prise en charge de VoiceOver

Icônes d'application alternatives pour les abonnés

Intégration automatique, sans login, avec la merveilleuse application Channels

Intégration expérimentale sans login avec Plex

Le modèle économique de Callsheet

Si Callsheet est gratuit au téléchargement, l'appli a quelques limites. Par défaut, elle propose 20 recherches gratuites. Ensuite, vous devrez vous abonner pour 1€ par mois ou 10 € par an. Si vous vous abonnez, vous bénéficierez d'une semaine d'essai gratuite, ce qui n'est pas négligeable.



Une app de qualité à prix raisonnable ! Seul bémol, elle n'est pas traduite en français. En revanche, avec sa dernière version, elle affiche le titre des films selon la langue de votre téléphone, quand le film ou la série a été renommée.



