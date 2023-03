Vente Flash : une balance connectée à moins de 25€ ? C'est possible !

Une nouvelle tendance dans les objets connectés s'est dessinée ces dernières années : les balances connectées. Plus précises que les balances classiques, elles synchronisent dans une application votre historique de poids et vous donnent des détails sur votre pourcentage de graisse corporelle, votre masse musculaire... Sans surprise, une balance connectée coûte bien plus cher que les balances classiques, mais pas toujours. Il est parfois possible d'en avoir une à un prix très attractif dans le cadre d'une vente flash !

La balance Renpho est en promotion

Vous avez décidé de faire des efforts sur votre alimentation et de réduire considérablement votre consommation de fast-food ? Une balance connectée ne va pas vous aider à perdre du poids, mais elle peut vous apporter un précieux soutien grâce à un suivi détaillé et très précis de la progression de votre poids. À travers une application dédiée disponible sur l'App Store et le Play Store de Google, la balance de Renpho vous mettra en avant un graphique que vous pourrez filtrer par jour, semaines, mois ou années.



Dans l’app, vous pourrez retrouver des données comme :

Votre poids

Votre BMI (une mesure utilisée pour évaluer la corpulence d'une personne en fonction de sa taille et de son poids)

Votre pourcentage de graisse corporelle (avec une indication de votre poids sans cette graisse corporelle)

Votre masse musculaire

Votre masse osseuse

Votre pourcentage d'eau

Ainsi qu'une multitude d'autres mesures qui permettront d'en apprendre plus sur votre corps. Petite valeur ajoutée, l'application Renpho est capable de se synchroniser avec les apps Santé d'Apple, Google Fit et Samsung Health.

Comme la majorité des balances connectées, vous pourrez définir plusieurs utilisateurs dans l'application afin que toutes les informations ne se mélangent pas. Renpho annonce un nombre illimité de personnes qui pourront enregistrer leur historique de poids, un bon point quand on sait que la concurrence restreint le nombre d'utilisateurs.

Autre point fort, c'est la capacité de peser les bébés et les animaux, il vous suffira de le tenir dans vos mains et la fonction tare s'occupera de tout.



Cette balance connectée qui semble faire l'unanimité dans les avis Amazon et les tests qu'on peut trouver sur internet fonctionne avec 3 piles AAA qui seront incluses dans le packaging dès le déballage. Elle est capable de peser jusqu'à 180 kg, au-delà, vous risquez de l'endommager.



Retrouvez-la dès maintenant sur Amazon au tarif de 24,85€ au lieu de 30,99€, soit une réduction de 20% sur le prix officiel. À noter que les membres Amazon Prime peuvent bénéficier de la livraison en 1 jour ouvré ou le soir même suivant leur localisation.

D'autres couleurs sont disponibles, mais pas forcément à ce tarif.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.