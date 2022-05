Vente flash Amazon : 20 produits de Belkin sont en promotion jusqu'à -45%

⏰ Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

William Teixeira

Réagir



Pas besoin d'attendre les événements comme les French Days ou les soldes pour se faire plaisir. Sur Amazon, les bons plans, c'est toute l'année avec la complicité des plus grandes marques. Belkin propose en ce moment des "offres star", des promotions temporaires sur des produits populaires comme des protections d'écran pour iPhone, des protections pour AirTag, des chargeurs à induction...

La folie Belkin envahit Amazon

Depuis ce matin, les clients Amazon profitent de nombreuses promotions sur les produits de l'accessoiriste Belkin, sans raison particulière, l'entreprise a décidé de faire plaisir aux consommateurs en proposant de jolies réductions sur ses articles les plus populaires.

Voici une petite sélection des meilleures réductions en cours

Belkin Câble HDMI ultra haute vitesse premium, 4K / Dolby Vision HDR10+



Présenté comme le câble HDMI parfait pour l'Apple TV 4K, la Xbox Series X et la PlayStation 5, ce câble propose la prise en charge de la résolution 4K et du taux de rafraîchissement d'images de 120 Hz. La vitesse de transfert peut atteindre 48 Gbit/s.



En taille de 1 mètre ou 2 mètres, il est actuellement disponible au tarif exceptionnel de 35,99€ au lieu de 64,99€ (-45%)

Belkin Double station de recharge à induction (chargeur sans fil double, 15 W, recharge rapide et simultanée de 2 appareils)

Si vous cherchez une station de recharge à induction à un prix raisonnable et qui vous permettra de recharger deux smartphones en simultané à des vitesses optimales, Belkin peut répondre à votre exigence.

Cette station de recharge à induction offre une recharge rapide jusqu'à 15W, elle est compatible avec la plupart des coques et étui (3 mm d'épaisseur maximum) et elle fonctionne avec un tas de smartphone : iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11, Galaxy S21, Pixel 4...



Vous pouvez l'obtenir à seulement 43,99€ au lieu de son tarif habituel fixé à 59,99€, cela représente une réduction de -27%.

Belkin Anneau de protection avec attache en métal (protection pour AirTag, accessoire résistant aux rayures)

Parce qu'un AirTag peut facilement se rayer ou s'abîmer, diverses protections sont mises à disposition sur le marché. Belkin excelle dans ce domaine en proposant des protections aux rebords surélevés et avec un design ouvert pour faciliter la visualisation des gravures personnalisées.

Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, la protection a même une attache en métal pour l'accrocher sur un porte-clés, un collier pour chien ou chat...



Normalement vendu à 13,99€, Belkin offre une réduction de 21% cela qui fait chuter le prix à seulement 10,99€.

Belkin Pack de 2 protections d'écran TemperedGlass pour iPhone 13 Pro Max, iPhone 13/13 Pro et iPhone 13 mini

Pour les propriétaires d'iPhone 13 qui auraient peur de faire tomber leur iPhone sur l'écran, il existe chez Belkin des protections d'écran très discrètes (et sans bu-bulles).

L'accessoiriste explique que son produit protège contre les rayures, les impacts et les éraflures. Il ne modifie pas la qualité d'image, les couleurs et on ne voit aucune différence sur l'interaction en tactile.



Quel que soit l'iPhone 13 que vous possédez, vous pouvez profiter de la promotion sur cette protection d'écran.

Elle est à seulement 13,99€ au lieu de 19,99€ (soit -30%).

Les autres promotions...

Parmi les autres bons plans Belkin en cours sur Amazon, on retrouve :

Et c'est pas fini !

Il y a aussi d'autres réductions très avantageuses à découvrir.