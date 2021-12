Les produits Logitech sont en promotion jusqu'à -64% sur Amazon

À l'approche des fêtes de fin d'année, Amazon et les autres revendeurs cassent les prix sur de nombreux produits high-tech pour vous inciter à l'achat. Même après la période de Black Friday et Cyber Monday, on peut retrouver des réductions très intéressantes qui repoussent les limites de l'imaginable. On vous a fait un petit résumé des meilleures offres à saisir dès maintenant sur les produits de la marque Logitech !

Des idées cadeaux

Mais qu'offrir à Noël à un gamer ou quelqu'un qui travaille depuis son domicile ? Un nouveau casque, une webcam, un clavier ou une nouvelle souris, évidemment !

Logitech est mondialement reconnue pour son savoir-faire dans ce domaine, la marque propose des produits performants, résistants et qui durent sur le long terme.

Amazon affiche aujourd'hui une sélection de plusieurs offres star avec des réductions pouvant aller jusqu'à -64%.

Les promotions Logitech

Casque Logitech G PRO X , conçu pour le gaming, micro Blue Vo!ce qui rend la voix plus claire avec une réduction des bruits, DTS Headphone:X 7.1 pour avoir une connaissance son environnement en partie avec un ressenti de la distance amélioré, tranduscteurs PRO-G 50 mm, profils d'égaliseur réglé par des professionnels, rembourrage confortable en mousse à mémoire de forme

- Article en promotion à -32%

- Profitez-en dès maintenant à 87,90€ au lieu de 129€

, conçu pour le gaming, micro Blue Vo!ce qui rend la voix plus claire avec une réduction des bruits, DTS Headphone:X 7.1 pour avoir une connaissance son environnement en partie avec un ressenti de la distance amélioré, tranduscteurs PRO-G 50 mm, profils d'égaliseur réglé par des professionnels, rembourrage confortable en mousse à mémoire de forme Webcam portable Logitech C615 , grand angle fluides, Full HD 1080p, mise au point automatique avec une grande rapidité, correction de l'éclairage HD pour obtenir des images haute définition plus luminieuse, micro antiparasite intégré, rotation complète jusqu'à 360 degrés

- Article en promotion à -64%

- Profitez-en dès maintenant à 29,99€ au lieu de 82,26€

, grand angle fluides, Full HD 1080p, mise au point automatique avec une grande rapidité, correction de l'éclairage HD pour obtenir des images haute définition plus luminieuse, micro antiparasite intégré, rotation complète jusqu'à 360 degrés Casque Logitech G625 , conçu pour le gaming, technologie audio avancée avec des grands transducteurs PRO-G 50 mm et le son surround DTS Headphone:X 2.0, micrphone Mic+ 6mm pour une voix claire et distincte

- Article en promotion à -53%

- Profitez-en dès maintenant à 69,90€ au lieu de 149€

, conçu pour le gaming, technologie audio avancée avec des grands transducteurs PRO-G 50 mm et le son surround DTS Headphone:X 2.0, micrphone Mic+ 6mm pour une voix claire et distincte Webcam C920 HD Pro, conçu pour le streaming gaming, Full HD 1080p, petite, deux microphones intégrés, 30 images par seconde, objectif en verre à cinq éléments, mise au point automatique d'une qualité supérieure, correction de l'éclairage HD (s'adapte quasi instantanément à tous les environnements), images très lumineuses

- Article en promotion à -50%

- Profitez-en dès maintenant à 54,99€ au lieu de 109€

Et du côté des claviers et souris ?

Voici les promotions !

Souris Logitech G903 LIGHTSPEED , souris conçu pour le gaming, sans fil, 25 600 PPP, 6 boutons programmables, batterie longue durée, compatible avec les PC sous Windows et les Mac, capteur optique HERO 25K pour une précision et une vitesse exceptionnelle

- Article en promotion à -46%

- Profitez-en dès maintenant à 79,90€ au lieu de 149€

, souris conçu pour le gaming, sans fil, 25 600 PPP, 6 boutons programmables, batterie longue durée, compatible avec les PC sous Windows et les Mac, capteur optique HERO 25K pour une précision et une vitesse exceptionnelle Clavier Logitech G815 LIGHTSYNCH RVB , clavier conçu pour le gaming, switchs mécaniques ultra-plats, conception impressionnante en alliage aluminium, cinq touches G dédiées qui peuvent être programmées avec des commandes et des macros personnalisées en fonction des jeux ou des profils d'application, commandes multimédia

- Article en promotion à -35%

- Profitez-en dès maintenant à 129,99€ au lieu de 199€

, clavier conçu pour le gaming, switchs mécaniques ultra-plats, conception impressionnante en alliage aluminium, cinq touches G dédiées qui peuvent être programmées avec des commandes et des macros personnalisées en fonction des jeux ou des profils d'application, commandes multimédia Souris Logitech G203 LIGHTSYNCH , conçu pour le gaming, 6 boutons programmables, 8 000 PPP, plusieurs couleurs disponibles pour le contours de la souris, mémoire intégrée pour enregistrer vos préférences selon le jeu

- Profitez-en dès maintenant à 19,59€ (article en occasion vendu par Amazon Warehouse)

, conçu pour le gaming, 6 boutons programmables, 8 000 PPP, plusieurs couleurs disponibles pour le contours de la souris, mémoire intégrée pour enregistrer vos préférences selon le jeu Clavier Logitech Keys-To-Go , compatible Bluetooth, sans fil, peut se connecter à un iPhone, iPad ou Apple TV, ultra léger, étanchéité grâce au revêtement FabricSkin, autonomie de 3 mois avec une utilisation raisonnable

- Article en promotion à -50%

- Profitez-en dès maintenant à 34,99€ au lieu de 69,99€

, compatible Bluetooth, sans fil, peut se connecter à un iPhone, iPad ou Apple TV, ultra léger, étanchéité grâce au revêtement FabricSkin, autonomie de 3 mois avec une utilisation raisonnable Souris Logitech MX Anywhere 2, sans fil, compatible Bluetooth ou avec dongle USB fourni, compatible Mac, PC et iPadOS, recharge très rapide (4 minutes = 40 jours)

- Article en promotion à -63%

- Profitez-en dès maintenant à 29,99€ au lieu de 79,99€

L'ensemble des produits mis en avant dans cet article peuvent être livré avant Noël, attention les stocks peuvent se compliquer à tout moment. Si un produit vous intéresse, profitez vite de la réduction avant que celle-ci expire !