Ventes flash de la rentrée sur Amazon : la Bose Solo 5 est en promotion !

Depuis 48 heures, Amazon propose des ventes flash spéciale rentrée, on retrouve une tonne de promotions à la fois sur les produits du quotidien, mais aussi sur les meilleurs produits high-tech du moment. L’expert du son Bose vient de brader sa Bose Solo 5 qui passe sous la barre des 200€ !

La barre de son Bose Solo 5 est à -20%

Vous êtes en recherche d'une barre de son pour profiter d'un meilleur son depuis votre téléviseur ?

Ne bougez plus, Sonos attire votre attention avec l'un de ses meilleurs modèles qui est actuellement en réduction. Avec la Bose Solo 5, vous retrouvez plusieurs avantages :

Un son minutieusement travaillé pour éblouir la qualité des dialogues, de la musique et des effets audio que vous pouvez avoir dans un film ou une série (mode dialogue disponible).

Une connectivité Bluetooth pour envoyer de la musique vers la barre de son depuis n'importe quel smartphone ou tablette.

Un seul branchement est nécessaire derrière votre téléviseur (soit un câble audio optique, coaxial ou analogique). Il y a une détection automatique du câble que vous aurez choisi.

Une télécommande universelle est fournie, elle permet de prendre le contrôle de la barre de son, mais aussi des autres appareils reliés à votre téléviseur.

Profitez d'une augmentation ou d'une réduction instantanée des basses, suivant vos envies, vous avez la main via un bouton "Bass".

Bose résume les particularités de sa barre de son par rapport à ce qui se fait chez la concurrence :

Le système audio TV Bose Solo 5 est composé d’une barre de son unique, qui offre à tous vos programmes télévisés préférés une qualité audio nettement améliorée. Jamais le son n’a été aussi clair, des dialogues aux effets audio. Qui plus est, un mode dialogue permet de faire ressortir chaque mot. Vous pouvez placer la barre de son quasiment partout pour un maximum de commodité. Grâce à la technologie Bluetooth intégrée, vous avez également la possibilité d’écouter votre musique préférée en sans-fil.

Pour ceux qui adorent les détails techniques, vous retrouvez une puissance de sortie de 30 watts et une puissance d'entrée maximale de 110 watts, la configuration de canaux audio surround est en 2.0.

Tarif et livraison

Profitez de cette réduction dès maintenant sur Amazon, la Bose Solo 5 est disponible à 174,99€ au lieu de 219,95€, pour ceux qui le souhaitent, un paiement en 4 fois est possible.

Les abonnés Amazon Prime peuvent bénéficier de la livraison en 1 jour ouvré.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.