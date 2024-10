Apple ne va plus pouvoir réparer les Apple Watch récentes aux USA

En raison d'une interdiction d'importation imminente qui entrera en vigueur après le 25 décembre 2023, Apple va subir un désagrément supplémentaire. La société de Tim Cook aura du mal à réparer des modèles d'Apple Watch hors garantie aux États-Unis, en raison de l'indisponibilité des pièces et des montres de remplacement.



La réparation des Apple Watch en suspens

Cette situation a été communiquée aux employés des magasins Apple par le biais d'une note de service, dont des extraits ont été obtenus par Bloomberg. La note indique qu'Apple stoppera les ventes en ligne de l'Apple Watch aux États-Unis dans les heures qui suivent, puis les ventes en magasin après le 24 décembre.

La note précise que "les programmes de remplacement de produits (CRU) ne sont pas disponibles aux États-Unis pour les montres ci-dessous" :

Apple Watch Series 6 ou ultérieure;

Apple Watch Ultra ou ultérieure

Cela signifie qu'Apple ne sera pas en mesure de remplacer les modèles d'Apple Watch hors garantie dotés d'un capteur d'oxygène sanguin, soit les modèles Series 6, Series 7, Series 8 et Series 9, ainsi que l'Apple Watch Ultra d'origine et Ultra 2. Les clients dont l'Apple Watch est endommagée devront retarder les réparations jusqu'à ce que le matériel de remplacement soit disponible, mais les corrections logicielles se poursuivront. Les accessoires tels que les bracelets pourront toujours être remplacés et les retours seront acceptés.

Après le 25 décembre, Apple ne pourra pas non plus échanger une montre achetée avant l'interdiction, par exemple pour une couleur ou une taille différente, pendant la période de retour habituelle. Le personnel de vente a été informé qu'un échange de produit ne sera pas autorisé, mais qu'Apple remplacera les accessoires tels que les bracelets. Les montres peuvent toujours être retournées pour être remboursées.



Toutefois, les modèles d'Apple Watch encore sous garantie, y compris ceux bénéficiant de la garantie standard d'un an et ceux couverts par AppleCare, peuvent être remplacés.



L'interdiction d'importation, imposée par la Commission internationale du commerce (ITC) des États-Unis, vise les Apple Watches dotées d'une technologie de détection de l'oxygène dans le sang. L'ITC a conclu en octobre qu'Apple avait enfreint des brevets détenus par la société d'appareils médicaux Masimo, ce qui a conduit à l'interdiction du 25 décembre. La société avait porté plainte en 2020.



Il est possible que la Maison-Blanche intervienne et oppose son veto à l'interdiction, mais pour l'instant, aucune mesure n'a été prise en ce sens. La fenêtre de décision reste ouverte jusqu'au 25 décembre.



Les autres options d'Apple consistent à résoudre le litige avec Masimo, ce qui pourrait impliquer le paiement d'une licence de brevet, ou à retirer la technologie en infraction. Apple travaille actuellement sur une solution logicielle pour la fonction de détection de l'oxygène dans le sang, en espérant qu'elle suffira à relancer les ventes.



Seule l'Apple Watch SE restera en vente outre-Atlantique. Mais les magasins comme Amazon, Best Buy, Target et Walmart peuvent continuer à vendre jusqu'à épuisement des stocks.