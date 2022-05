Google I/O : une nouvelle version des Google Glass avec traduction instantanée

L'édition 2022 de la Google I/O a été forte intéressante, avec notamment la présentation de nouveaux produits prometteurs. Et pour boucler sa conférence, la firme a rapidement fait le tour de ses futurs appareils, dont notamment une nouvelle version des Google Glass.

À base de machine learning et d'intelligence artificielle, la prochaine paire de smartglasses permettra notamment une traduction instantanée. De quoi rattraper l'échec de la première version, arrêtée en 2015 ?

Augmented reality can break down communication barriers – and help us better understand each other by making language visible. Watch what happens when we bring technologies like transcription and translation to your line of sight. #GoogleIO ↓ pic.twitter.com/ZLhd4BWPGh