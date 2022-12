L'Amazon Smart Air Quality Monitor est en promotion

C'est devenu en très peu de temps l'un des produits les plus populaires d'Amazon, le Smart Air Quality Monitor qui permet de vérifier la qualité de l'air de son domicile est actuellement en promotion à -38%. C'est le moment d'en profiter et ça peut même être une bonne idée de cadeau pour Noël !

Profitez de l'Amazon Smart Air Quality Monitor à -38%

La qualité de l'air d'un logement a un enjeu important pour notre santé. S'il n'est pas possible de connaître le taux d'humidité, de matières particulaires... soi-même, la technologie peut vous aider à mieux comprendre la composition de l'air que vous respirez quand vous êtes à votre domicile.



Ayant conscience que la santé est devenue une préoccupation pour de nombreuses personnes depuis l'apparition de la Covid-19, Amazon a commercialisé le 8 décembre 2021 le Smart Air Quality Monitor, il s'agit d'un petit appareil qui permet de connaître précisément la composition de l'air de votre habitation.

Dès qu'il est alimenté, ce boîtier blanc sera capable de vous dire la proportion des 5 facteurs clés contribuant à la qualité de l'air :

Les matières particulaires (PM)

Les composés organiques volatils (COV)

Le monoxyde de carbone (CO)

Le taux d'humidité

La température

Toutes les informations seront envoyées à deux endroits : soit sur l'application Alexa disponible sur l'App Store et le Google Play Store ou soit sur un Echo Show (une enceinte connectée vendue par Amazon qui a la particularité d'avoir un écran).



Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, le Smart Air Quality possède également un témoin lumineux vous indiquant la qualité de l'air en temps réel, ce qui vous permettra de ne pas avoir toujours besoin d'ouvrir l'app sur votre iPhone.

Si le témoin est vert, c'est que vous êtes dans le positif au niveau de la qualité de l'air, si celui-ci est dans le rouge, cela signifie qu'il y a un problème, vous êtes donc invité à vérifier les données recueillies par le Smart Air Quality.



L'autre atout de ce produit, c'est sa connectivité très poussée avec l'application Alexa, vous pourrez recevoir sur votre iPhone une notification claire et précise quand la qualité de l'air de votre domicile s'est fortement dégradée depuis plusieurs minutes.

Vous pourrez voir d'un coup d'œil ce qui ne va pas.

Prix et disponibilité

Profitez dès maintenant d'une réduction exceptionnelle sur le Smart Air Quality d'Amazon, normalement commercialisé au tarif de 79,99€, vous pouvez l'obtenir à seulement 49,99€, ce qui représente une remise de 38% sur le prix officiel.

Les abonnés Amazon Prime peuvent profiter d'une livraison en 1 jour ouvré ou le soir même suivant leur localisation. À noter que ce produit est éligible à la politique de retour allongée d'Amazon jusqu'au 31 janvier 2023.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.