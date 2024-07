Bon plan : le DJI Mini 3 Pro et son Smart controller sont en promotion !

Il y a une activité qui devient populaire le week-end à la campagne ou au bord de mer, c'est le pilotage de drone. Nous sommes de plus en plus nombreux à apprendre à piloter un drone pour après réaliser de magnifiques vidéos en aérien, ce qui peut être une formidable idée pour immortaliser un mariage, une soirée entre amis, un festival... Sur le marché des drones, DJI est une référence, même si les modèles de DJI sont réputés pour être commercialisés à un prix assez élevé, la marque propose des drones de qualité et qui tiennent sur la durée.

Le DJI Mini 3 Pro est à -22%

En pleine période des soldes d'hiver, la Fnac sort le grand jeu avec une belle promotion sur le DJI Mini 3 Pro et son Smart Controller. Normalement vendu au tarif de 899€, la Fnac lance une offre spéciale visant à réduire le prix de -22%, ce qui fait passer le DJI Mini 3 Pro à seulement 699€. Si vous avez la carte Fnac+, vous pouvez même obtenir une remise supplémentaire de 60€ avec le code JANV24 à ajouter avant de valider la commande.



Au premier abord, ce petit drone paraît cher, mais vous allez rapidement comprendre pourquoi, les caractéristiques sont très haut de gamme et ne peuvent que vous satisfaire si vous êtes un habitué des drones ou un petit nouveau dans le domaine !

Le DJI Mini 3 Pro a de sérieux atouts

Ce drone, remarquablement mini, mais fonctionnel, allie puissance et portabilité. Il pèse moins de 249 g et intègre des fonctionnalités de sécurité avancées, le rendant conforme aux réglementations et établissant un nouveau standard de sécurité pour les drones de sa catégorie. Le Mini 3 Pro est équipé d'un capteur 1/1,3 pouces et propose des fonctionnalités améliorées, redéfinissant ainsi les capacités des petits drones.



Son design a été optimisé pour une meilleure expérience de vol. Avec des hélices plus grandes, un corps incliné pour une meilleure aérodynamique et un système de détection d’obstacles avancé, le Mini 3 Pro offre un temps de vol et une sécurité améliorés. Sa nacelle retravaillée permet une rotation plus large, ouvrant la porte à des prises de vue meilleures en contre-plongée et en verticale réelle, offrant ainsi de nouvelles possibilités créatives.

Jusqu'à 47 minutes de vol

Niveau autonomie, il offre un temps de vol prolongé de 34 minutes, grâce à sa Batterie de Vol Intelligente légère. Pour ceux qui souhaitent étendre encore plus leurs explorations, il existe une Batterie de Vol Intelligente Plus, offrant jusqu'à 47 minutes de vol.



Le Mini 3 Pro brille également dans les conditions de faible luminosité. Son capteur CMOS 1 pouce offre une excellente performance en termes de luminosité, avec un ISO natif double et la prise en charge des prises HDR. Les images bénéficient d'une richesse et d'une clarté accrues, avec des pixels plus grands de 2,4 µm et une ouverture de f/1,7. Le drone prend en charge les vidéos HDR 4K et les photos RAW 48 MP, permettant de créer du contenu d'une qualité exceptionnelle.

Pas de panique si vous faites une erreur, le DJI Mini 3 Pro vous offre une sécurité de vol exceptionnelle

Le Mini 3 Pro assure également une sécurité de vol inégalée. Avec des capteurs optiques doubles avant, arrière et inférieurs, il offre une détection d’obstacles améliorée dans trois directions. Le système d’assistance avancée au pilote (APAS 4.0) détecte et évite les obstacles en temps réel, même dans des environnements complexes. Le système de transmission vidéo DJI O3 garantit un flux en direct clair et stable, même sur de longues distances.



En plus de ses capacités techniques, le Mini 3 Pro est doté de fonctionnalités intelligentes pour la création et le partage de contenu. Il propose un mode vertical réel, des fonctions FocusTrack, MasterShots, Hyperlapse, QuickTransfer, Panorama, et un zoom numérique 4x, rendant la création et le partage de contenu plus faciles et plus accessibles que jamais.

J'achète le DJI Mini 3 Pro + Smart Controller à 699€ au lieu de 899€ (-22%)

Tarif réduit à 639€ avec le code JANV24 (exclusivement pour les membres Fnac+)

