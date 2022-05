DJI lance le nouveau drone Mini 3 Pro qui ne pèse que 249 grammes

⏰ Il y a 3 heures

Alban Martin

Réagir



DJI vient d'annoncer le très attendu Mini 3 Pro, le plus récent drone de sa gamme ultra compacte. Le Mini 3 Pro pèse 249 grammes, ce qui signifie que dans plusieurs régions du monde, il n'a pas besoin d'être enregistré auprès des autorités, et qu'il est conforme aux politiques relatives aux drones dans de nombreux pays. Mais ce n'est pas son seul argument.

DJI frappe fort avec son Mini 3 Pro

Le Mini 3 Pro est portable et peut se replier comme les autres drones DJI, ce qui permet de le glisser facilement dans un petit sac. DJI affirme que le Mini 3 Pro a une nouvelle conception structurelle avec des bras et des hélices qui ont été ajustés pour un vol plus aérodynamique, ce qui se traduit par un temps de vol plus conséquent. Il dispose également de capteurs à double vision avant et arrière pour un pilotage plus sûr.

Successeur du Mini 2 sorti en 2020, le Mini 3 Pro possède des caractéristiques qui étaient auparavant limitées aux drones Mavic et Air haut de gamme de DJI. Il dispose de performances de vol redéfinies, d'une meilleure caméra, d'une autonomie accrue et de capacités d'IA plus poussées. Il peut filmer des vidéos 4K 60fps et il a un cardan redessiné permettant des prises de vue plus large.



Le Mini 3 Pro est le premier drone de la série Mini à offrir une détection tridirectionnelle des obstacles avec des capteurs visuels vers l'avant, l'arrière et le bas. Ces capteurs permettent aux systèmes d'assistance au pilotage avancés de détecter des trajectoires plus sûres autour des obstacles pendant le vol, et ils fonctionnent avec FocusTrack pour sélectionner un sujet que le drone garde au centre du cadre pendant le vol. On se rapproche des drones militaires...



L'appareil photo de 1,3 pouce avec une ouverture de f/1,7 peut prendre des images de 48 mégapixels. En plus de la vidéo 4K 60fps, il peut capturer des vidéos HDR à 30fps, et il y a un zoom numérique jusqu'à 4x selon la résolution. Les performances en basse lumière ont été améliorées par rapport au Mini 2.



Concrètement, le Mini 3 Pro de DJI offre 34 minutes de vol par charge, et il existe une option de batterie de vol étendue qui permet une durée de vol maximale de 47 minutes à 189 euros. Elle peut être utilisée avec la DJI RC, une télécommande légère dotée d'un écran tactile de 5,5 pouces et d'une intégration avec l'application DJI Fly.

Le prix du DJI Mini 3 Pro

Sans télécommande, le prix de la DJI Mini 3 Pro est de 739 euros. Le prix de la DJI Mini 3 Pro avec la télécommande RC-N1 est de 829 euros, et celui de la DJI Mini 3 Pro avec DJI RC est de 999 euros. Il existe également des kits de mise à niveau qui comprennent des batteries supplémentaires, des hélices et d'autres accessoires.



La DJI Mini 3 Pro peut être précommandée à partir d'aujourd'hui sur le site officiel de DJI ou sur Amazon au même prix.