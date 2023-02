DJI lance le nouveau drone Mini 2 SE à 389 euros

Après le Mini 3 Pro il y a quelques mois, DJI a dévoilé aujourd'hui le nouveau drone caméra Mini 2 SE, apportant plusieurs améliorations aux performances de vol, à la transmission des images et aux fonctionnalités intelligentes des appareils Mini SE de la génération précédente. La qualité des photos et des vidéos est toutefois restée la même, ce qui indique que le nouveau drone DJI vise à séduire un nouveau public.

DJI frappe fort avec son Mini 2 SE

Pesant toujours 249 g, comme le Mini 3 Pro, le Mini 2 SE est un drone ultraportable et donc exempt de réglementation dans plusieurs régions du monde. Son capteur de caméra CMOS de 1/2,3 pouce filme des vidéos à 2,7K et prend des photos à 12 mégapixels. Si ces valeurs n'évoluent pas, il en va de même pour l'autonomie toujours fixée à 31 minutes. La transmission vidéo va jusqu'à 10 km.

Les fonctions de contrôle de vol intuitives comprennent le décollage et l'atterrissage en un seul geste, le vol stationnaire stable et le retour à la maison (RTH), tandis que les modes de prise de vue intelligents tels que QuickShots et Panorama rendent la photographie créative possible même pour les pilotes novices.



À une vitesse de vent de 10,7 m/s, le nouveau Mini 2 SE peut toujours faire du vol stationnaire stable et garder des images stables.



Le prix du Mini 2 SE est de 389 € (369 $), et DJI souligne qu'il représente l'équilibre parfait entre la facilité d'utilisation, la fiabilité et le prix. Le drone sera commercialisé à partir du 22 mars 2023.

Quelles différences avec le Mini 2

En comparaison, le Mini 2 reste toujours plus performant, mais son prix est supérieur de 70 euros (sauf promotion comme en ce moment à 439 euros). Idem en pack Fly Combo (avec batteries, hélices et autres en plus).



L'une des principales différences entre le Mini 2 et le Mini 2 SE est que, bien qu'ils soient équipés du même capteur de caméra, les capacités de tournage vidéo de ce dernier ont été limitées à 2,7K. Le Mini 2, quant à lui, permet de réaliser des vidéos en 4K.

Pensez-vous que la différence de définition justifie l'écart de prix ?

