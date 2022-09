Sonos lance son petit caisson de basse Sub Mini à 499 euros

Sonos propose depuis longtemps un caisson de basse sans fil dans le cadre de sa gamme "home cinéma", un produit important et puissant qui coûte également la modique somme de 849 euros. Pour les personnes disposant d'une pièce plus petite, ou d'un budget plus restreint, c'était un peu exagéré. Sonos offre aujourd'hui une nouvelle option aux amateurs de basses : le Sub Mini dont on parle est enfin officiel et, à 499 € - ou 429 $, il coûte beaucoup moins cher que son grand frère.

Voici le Sonos Sub Mini

Le Sub Mini est un haut-parleur cylindrique avec un "tunnel central" découpé pour faire circuler l'air. Il mesure 30 cm de haut et environ 10 cm de diamètre. Avec ses 14 kg, il n'est pas vraiment léger, mais c'est plus de 10 kg de moins que le Sonos Sub. Il est compatible avec tous les haut-parleurs Sonos amplifiés, à l'exception des produits portables comme Move et Roam, ce qui signifie que vous pouvez l'associer à des haut-parleurs audio comme les Sonos One ou Five, ainsi qu'à des barres de son home cinéma comme les Beam 2 et Ray.

© Sonos

Outre ce tunnel central, le Sub Mini comprend deux woofers de 6 pouces à annulation de force et deux amplificateurs numériques de classe D, ainsi qu'une connexion sans fil 5 GHz et un port Ethernet 10/100 si vous préférez câbler vos enceintes. Comme pour tous les produits Sonos, vous configurez le Sub Mini via l'application mobile Sonos - à partir de là, vous lui indiquerez dans quelle pièce se trouve le sub et l'associerez à une barre de son ou à un ensemble de haut-parleurs.



Comme pour les autres enceintes Sonos, vous pouvez régler le Sub Mini une fois qu'il est configuré pour équilibrer correctement le son de votre système à l'aide de Trueplay. Vous aurez besoin d'un iPhone compatible pour utiliser Trueplay, car il utilise le microphone de l'appareil pour écouter la pièce et optimiser la qualité audio en fonction de l'acoustique de votre pièce. C'est quelque chose que l'on ne peut que vous conseiller de faire pour adapter le son parfaitement à l'environnement.



Le Sonos Sub, disponible en noir ou en blanc, peut être précommandé dès aujourd'hui et sera largement disponible le 6 octobre. Comme pour toute enceinte, nous devrons l'entendre avant de la recommander, mais il est bon que Sonos ait enfin une option plus abordable pour améliorer les basses de ses produits (bien que la Beam fasse déjà un excellent travail à prix raisonnable).

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.