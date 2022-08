Sonos a décidé de repousser la sortie de son Sonos Sub Mini (un futur caisson de basses)

L'entreprise Sonos ne vit pas sa meilleure période, alors que la direction vient d'annoncer aux investisseurs une baisse de 1,8% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre fiscal de 2022, le spécialiste de l'audio accompagne cette mauvaise nouvelle d'un retard sur l'un de ses produits phares. En effet, le caisson de basses baptisé "Sonos Sub Mini" ne sortira pas comme prévu pendant la période de fêtes de fin d'année.

C'est confirmé par une porte-parole de Sonos

Lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs pour discuter du troisième trimestre fiscal de l'exercice 2022, le PDG Patrick Spence a réaffirmé l'objectif de l'entreprise qui consiste à sortir de nouveaux produits de manière régulière. Cependant, mettre à jour sa gamme de produits et rester à la page, ne veut pas dire qu'il faut se précipiter et bâcler la conception des nouveautés qui apparaissent dans le catalogue. La porte-parole Erin Pategas a déclaré auprès de The Verge que Sonos "a décidé de reporter le lancement d'un produit attendu" au premier trimestre de 2023.

Quand on observe les dernières rumeurs, on s'aperçoit que le produit attendu ne peut être que le... Sonos Sub Mini, il s'agit d'un petit caisson de basses censé révolutionner l'écoute de la musique et le son de votre TV.



Dans le brevet qui a été déposé, le Sonos Sub Mini présente un design cylindrique, les détails techniques et le coût du produit ne sont pas encore connus, mais si l'on se base sur le caisson de basses Sonos Sub existant de 749$, le surnom indique clairement que ce nouveau produit se basera sur un tarif d'entrée de gamme.



Visiblement, Sonos compte beaucoup sur ce nouveau produit pour augmenter ses futurs chiffres d'affaires trimestriels afin de ne plus décevoir ses investisseurs. L'entreprise subit énormément les effets néfastes de l'inflation, les ventes ont diminué essentiellement à cause des consommateurs qui réduisent leurs dépenses vis-à-vis des appareils électroniques qui ne sont pas indispensables au quotidien.