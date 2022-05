Première image de la Sub Mini, une petite enceinte by Sonos en approche

⏰ Hier à 22:53 (Màj hier à 23:09)

Alexandre Godard

Réagir



Si les rumeurs autour d'une petite enceinte connectée de la marque Sonos vous intriguent, voici un rendu 3D de celle-ci. De quoi avoir une première idée de ce à quoi pourrait ressembler le produit final nommé Sub Mini, attendu pour cette année.

Sonos Sub Mini en 3D

La semaine dernière, Sonos a sorti le grand jeu lors de la présentation de la Sonos Ray, sa barre de son la plus abordable vendue au prix de 299 € en France. Outre la qualité sonore, on note la présence d'un assistant vocal "Hey Sonos", très à la mode en ce moment, ainsi que l'intégration de AirPlay 2 qui devrait satisfaire les utilisateurs d'Apple.



Une belle annonce même si aujourd'hui, c'est un autre produit qui nous intéresse et plus précisément un produit en fuite. Il y a de cela six mois, nous évoquions la préparation d'une petite enceinte du côté de Sonos. Une enceinte intitulée "Sub Mini" qui grâce à sa petite taille devrait bien évidemment proposer un prix accessible, du moins plus accessible que les produits actuellement vendus par la marque.

En cette mi-mai 2022, The Verge confirme la future sortie de cette Sub Mini et ajoute une donnée importante, à savoir la toute première image de l'enceinte, créée via un rendu 3D. Nous sommes maintenant en possession du nom et du design du produit, manque plus que les caractéristiques.



Lors d'un appel avec les investisseurs en février dernier, le PDG de Sonos avait laissé entendre que 2022 serait l'année de la nouveauté et que des produits placés dans la catégorie "cinéma/maison" de la marque seraient lancés. Cette Sub Mini colle tout à fait au projet. Plus qu'à patienter.