Sonos travaillerait sur une petite enceinte, le "Sub Mini"

On ne présente plus la société Sonos tant cette dernière s'est bâtie une solide réputation dans le monde de l'audio et des accessoires autour de la musique. L'un des domaines où la forme perforée énormément, ce sont les haut-parleurs intelligents qui font office de référence dans le milieu.

Un des produits phares de Sonos n'est autre que le Sub, un caisse de basses sans fil avec un design atypique qui a conquis de nombreux clients. Seul point noir, pour pouvoir se l'offrir, il faudra débourser plus de 800 euros, ce qui peut être un frein pour beaucoup d'entre nous.



La belle nouvelle, c'est que Sonos travaillerait actuellement sur une plus petite version de son produit, avec un prix plus accessible.

Le Sub Mini bientôt dans le catalogue de Sonos ?

Bien que la société n'ait rien confirmé, un utilisateur de Reddit a remarqué une mention d'un subwoofer "Sub Mini" dans l'application mobile de Sonos. Une description nous apprend que le produit serait un "subwoofer cylindrique plus petit", avec un design différent donc.



Ce dernier ne devrait pas offrir la même expérience son que son grand frère, mais pourrait convenir à d'autres foyers avec un budget plus modeste. Reste désormais à savoir si l'information se confirmera dans les prochaines semaines !

