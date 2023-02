Le prochain iPhone mini sera l'iPhone SE 4

Si vous vous souvenez du tout premier iPhone, vous devez savoir que la différence est énorme avec le dernier iPhone 14 Pro Max. Si les performances ont largement évolué en quinze ans, c'est aussi le cas du format. L'iPhone de poche a laissé place à une mini tablette. Même l'iPhone 14 de base est grand avec ses 6,1 pouces, contre 3,5 pouces pour les premiers modèles. Mais après l'abandon de l'iPhone mini en 2022, Apple va-t-elle revenir un jour à un modèle manipulable à une main ? Les nostalgiques de l'iPhone 5S ou même de l'iPhone 13 mini vont devoir prendre leur mal en patience et espérer que l'iPhone SE 4 ne succombera pas au concours de celui qui à la plus grande...

L'histoire de l'iPhone compact

En 2020, Apple a fait plaisir à ces personnes en proposant un modèle de 5,4 pouces avec l'iPhone 12 mini, un téléphone compact mais aussi performant que les autres appareils plus grands. Face ID, écran OLED, puce dernier cri, appareil photo de qualité, iOS, tout y était, même un prix plus doux. Seule l'autonomie était juste, mais Apple l'a améliorée l'année suivante avec l'iPhone 13 mini. C'était pour certains à la rédaction, le meilleur iPhone. Mais la firme de Cupertino, voyant que les ventes des mini ne dépassaient pas les 8 % dans la gamme, l'a remplacé par l'iPhone 14 Plus, sans succès puisque le téléphone, 200 euros plus cher, affiche des ventes catastrophiques. En même temps, c'est une sorte de grand iPhone 13S.

C'est à ce moment-là que la célèbre phrase de Steve Jobs, l'un des trois fondateurs d'Apple, résonne le mieux. En 2010, il déclarait que l'iPhone 5 de 4 pouces était la taille parfaite. Le pouce de la main pouvait attendre n'importe quel endroit de l'écran. Plus grand, "personne ne va acheter ça" disait-il. Bon, il avait eu tord sur le besoin des consommateurs, mais raison en théorie, en tout cas pour les petites mains.



Alors que les futurs iPhone 15 sont déjà prêts et qu'ils reconduiront les deux tailles que l'on connait de 6,1 et 6,7 pouces, si vous cherchez un petit iPhone, il n'y a actuellement qu'une solution : l'iPhone 3 SE 2022. Ou bien l'iPhone 13 mini de 2021, encore au catalogue.



Pour mémoire, l'évolution de la taille d'écran de l'iPhone a été la suivante :

iPhone Edge : 3,5 pouces

iPhone 5 : 4 pouces

iPhone 6 : 4,7 pouces

iPhone 6 Plus : 5,5 pouces

iPhone X : 5,7 pouces

iPhone XR : 6,1 pouces

iPhone XS Max : 6,5 pouces

iPhone 12 : 6,1 pouces

iPhone 12 Pro Max : 6,7 pouces

Pour contrebalancer l'augmentation de la taille des écrans, Apple a introduit des nouveautés logicielles comme Reachability sur l'iPhone 6, qui permet d'abaisser l'interface, puis les gestes de navigation en bas de l'écran sur l'iPhone X et supérieur.

Quel petit modèle chez Apple ?

Le problème, c'est qu'Apple ne propose plus de taille compacte. Pire, elle privilégie les grands et chers modèles en leur réservant certaines nouveautés matérielles comme le téléobjectif, le LiDAR, l'écran 120 Hz, la Dynamic Island, et plus encore.



On est loin d'un iPhone SE 3, qui dispose toujours et encore du bouton d'accueil et donc de son design qui date de l'iPhone 6. Certes, il a une puce A15 et la 5G, mais qu'il est dépassé ! Sa diagonale de 4,7 pouces pourrait être bien plus grande avec un design tout écran. Les rumeurs insistent là-dessus, mais rien n'est confirmé. Et si Apple le faisait, il est presque certain qu'elle lui laisse sa dalle LCD, pour maintenir un prix bas. Imaginez un iPhone SE 4 en 2024 avec une dalle LCD, un simple appareil photo et un Touch ID sur le côté ?



Si vous croisez Tim Cook, demandez-lui un petit iPhone, un iPhone 15 Pro mini ou un iPhone 16 Pro mini par exemple. Même à 900 ou 1000 euros, il pourrait faire un carton.