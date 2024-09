Uber va bientôt ajouter des mini-jeux sur iOS pour se divertir pendant les trajets

Que ce soit Uber, Bolt, Freenow ou encore Heetch, une application de VTC a pour unique but de créer le contact entre le client et le chauffeur professionnel. Cependant, une application de VTC pourrait aller encore plus loin notamment dans le domaine du divertissement, telle est la vision qu'a Uber ! La célèbre entreprise américaine souhaite ajouter des mini-jeux pour divertir les passagers pendant les courses.

Uber souhaite se lancer dans le gaming

Selon une récente découverte d'Aaron Perris (contributeur du média MacRumors), Uber est en train de préparer une mise à jour incluant des... mini-jeux. Le procédé sera simple : l'utilisateur commande une course, entre dans la voiture pour réaliser la course et entre le départ et l'arrivée, l'application proposera, en plus du suivi de l'itinéraire en temps réel, une section "jeux".



Cette initiative de la part d'Uber aura pour objectif de divertir les passagers à bords des voitures. L'application de VTC souhaite proposer une toute nouvelle expérience qui n'existe pas encore sur les applications de VTC concurrentes. Le seul inconvénient de cette fonctionnalité, c'est qu'elle pourrait inciter à réduire le dialogue entre le chauffeur et son passager.

Si cette information a été trouvée dans le code de la dernière mise à jour de l'application Uber, Aaron Perris est dans l'incapacité de dire combien de jeux seront mis à disposition ni quel type de jeux auront le droit les utilisateurs Uber sur iOS. On imagine que ce sera du même acabit que dans Youtube.



Quoi qu'il en soit, avec les nouvelles règles de l'App Store, Uber peut désormais fournir ce type d'interaction, chose qui était interdite auparavant, car les développeurs n'avaient pas le droit de proposer des jeux directement dans leurs applications, il était nécessaire de rediriger à chaque fois les utilisateurs vers le téléchargement d'une nouvelle application. Netflix ou encore le groupe Meta ont été confrontés à cette politique assez incompréhensible de la part d'Apple.



Pour le moment, il n'y a aucune date estimée pour la publication de cette mise à jour, elle pourrait arriver à temps pour les JO 2024, période à laquelle les courses sur Paris et sa banlieue vont littéralement exploser avec la présence des touristes.

Télécharger l'app gratuite Uber : Commander une course