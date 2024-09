YouTube lance 75 jeux mobiles « Playables » sur iOS

Après Apple Arcade et autre Netflix Games, Google se (re)lance dans les jeux vidéo par l'intérmédiraire de sa plateforme YouTube. L'échec de Stadia ne semble pas avoir découragé le géant de la recherche, dont l'hégémonie est de plus en plus menacée par l'IA, puis le service vidéo lance les « Playables » pour tenter d'augmenter la rétention dans l'application.

YouTube passe aux jeux

Comme l'explique Google dans un communiqué, les « Playables » sont des jeux gratuits qui peuvent être joués sur le site web de YouTube ou dans l'application éponyme pour iPhone et iPad. Plus de 75 jeux sont disponibles, dont Angry Birds Showdown, Tomb of the Mask, Trivia Crack et Cut the Rope.

Pour le moment, YouTube se concentre sur des « jeux légers et divertissants ». L'objectif est de proposer des parties rapides, de quelques minutes. La progression des jeux est sauvegardée et YouTube conserve les meilleurs scores de tous les temps.



Les jeux étaient disponibles pour un petit nombre d'utilisateurs sur certains marchés, car YouTube a testé la fonctionnalité, mais à partir d'aujourd'hui, les jeux sont disponibles pour tout le monde et sont plus largement accessibles. Il est possible d'accéder aux jeux dans l'application iOS en allant dans le menu Explore et en choisissant la section Playables.



Pour mémoire, Netflix propose une sélection de jeux iOS et Android depuis 2021 et a commencé à tester des jeux sur l'Apple TV. D'autres entreprises, comme le New York Times, proposent également des jeux dédiés, mais plutôt des jeux "intellectuels" basés sur les mots.

