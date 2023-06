YouTube prépare "Playables" pour jouer sur smartphones et ordinateurs

Selon les informations du très sérieux Wall Street Journal, Google serait en train de développer un nouveau service de jeux pour YouTube appelé "Playables". Ce service permettrait aux utilisateurs de jouer à des jeux sur des appareils mobiles ou des ordinateurs de bureau, et il serait actuellement en phase de test avec les employés du géant américain.

YouTube veut vous faire jouer

Après les vidéos, la musique et la télévision, "Playables" devrait offrir la possibilité de jouer instantanément à des jeux via le site web ou les applications mobiles de YouTube, offrant ainsi une alternative au contenu vidéo actuellement disponible. Un porte-parole de YouTube a déclaré au WSJ que "les jeux vidéo ont toujours été une priorité chez YouTube" (il évoque certainement les fonctionnalités de live comme Twitch) et que l'entreprise "expérimente constamment de nouvelles fonctionnalités". Cependant, le porte-parole a refusé de commenter spécifiquement sur l'arrivée de "Playables".

Google avait précédemment lancé le service de jeux en streaming Stadia, mais a annoncé son intention de le fermer en septembre dernier. Google a déclaré que le service n'avait pas réussi à atteindre les objectifs fixés et Stadia a été officiellement fermé en janvier 2023.



Contrairement à Stadia, Playables ne propose pas de jeux basés sur le cloud, mais se concentre sur des jeux simples plutôt que sur des titres de console. L'un des jeux disponibles est Stack Bounce, un jeu d'arcade de style "casse-briques" où les joueurs doivent détruire des éléments avec une balle.



On ne sait pas quand Playables sera lancé publiquement. Cependant, avec les tests en cours auprès des employés de Google, il est possible que le service soit déployé dans un avenir proche. Pas sûr que de petits jeux "casuals" soient suffisants pour convaincre les joueurs, Netflix ayant montré la voie avec Netflix Games inclus dans l'abonnement de base et qui mélange des titres classiques avec des créations originales. Sans parler d'Apple Arcade qui compte bientôt 300 jeux accessibles sur tous les appareils Apple.

