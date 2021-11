Instagram va ajouter la possibilité d'ajouter des modérateurs pendant les lives

Le groupe Meta prend la modération à coeur au sein de ses différents produits, c'est notamment le cas du côté d'Instagram (v213.1, 189 Mo, iOS 12.0) qui, depuis quelques mois maintenant, permet de lancer des lives de groupe. L'une des prochaines fonctionnalités autour de ces espaces serait d'ajouter la possibilité d'ajouter des modérateurs.

C'est en tout cas ce que nous apprend l'ingénieur Alessandro Paluzzi qui a posté quelques notes sur des fonctionnalités que la plateforme souhaite apporter aux utilisateurs iOS à l'avenir.

Instagram veut modérer les lives de groupe

#Instagram is working on the ability to add moderators to the live video 👀 pic.twitter.com/Aqp0bVttwR — Alessandro Paluzzi (@alex193a) November 12, 2021

Pour l'instant, il n'est pas possible d'ajouter des modérateurs aux lives et comme c'est devenu l'une des fonctionnalités les plus importantes pour Instagram et les créateurs de contenu, l'entreprise fait des efforts pour améliorer cette dernière.



Une autre future nouveauté, toujours selon l'ingénieur, serait d'ajouter la possibilité d'aimer les stories, sans réellement savoir quelle forme cela prendra et si cette fonctionnalité sera réellement utile.



Reste désormais à savoir quand les fonctionnalités seront ajoutées, et si elles le seront réellement ! Que pensez-vous de ces nouveaux éventuels ajouts ?

