La France prépare l'arrivée de la 6G pour 2030

La 5G est actuellement en plein déploiement en France. Cependant, cela n'empêche pas l'État d'anticiper l'avenir et l'arrivée de la 6G. Une technologie qui devrait commencer à réellement faire parler d'elle d'ici sept ans, soit en 2030.

6G : objectif 2030

Le gouvernement vient de lancer le Programme de recherche (PEPR) « Réseaux du futur ». Le CEA, le CNRS et l'IMT auront la lourde tâche de préparer le terrain pour l'arrivée de la 6G en France à horizon 2030 à l'aide d'un budget de 65 millions d'euros.



L'objectif est clair, soutenir l'excellence scientifique de la France dans ce domaine et anticiper les besoins technologiques du pays pour ne pas se retrouver à la traîne face aux autres. Garantir sa souveraineté numérique, tel est l'un des slogans du projet France 2030 de notre gouvernement.

Une 6G annoncée avec des débits jusqu'à 100 fois supérieurs à ceux de la 5G. Chercheurs et industriels sont conviés afin de discuter et de définir la stratégie la plus adaptée au monde technologique de demain.



Le respect des valeurs environnementales et sociétales, françaises et européennes, ne devront pas être négligées. Il sera tout de même difficile de convaincre ceux qui étaient déjà réfractaires à l'arrivée de la 5G sur notre territoire.