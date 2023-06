Le premier forfait 5G de Sosh est disponible !

Après une très longue attente, Sosh dévoile enfin son premier forfait incluant un accès à la 5G. La marque commerciale qui appartient à l'opérateur Orange s'obstinait à ne proposer qu'un accès à la 3G et 4G quand l'ensemble de la concurrence fournissait la 5G sur ses forfaits mobiles les moins chers ! Nous étions les premiers à vous en parler il y a quelques jours, sauf qu'un détail nous ait échappé.

La 5G est disponible chez Sosh

Depuis quelques heures, Sosh propose sur son site internet sa première offre mobile incluant la 5G, on retrouve sur ce forfait beaucoup de data en France métropolitaine ainsi qu'une petite enveloppe de data pour vos déplacements en Europe et dans les DOM.



Voici à quoi s'attendre :

Appels, SMS et MMS illimités en France

140 Go de 5G depuis la France métropolitaine

25 Go d'internet depuis l'Europe et DOM (hors Suisse et Andorre)

EDIT : nous avons testé sur plusieurs comptes et il est parfois possible de changer en étant déjà client.



Pour le moment, le nouveau forfait 5G de Sosh n'est valable que pour les nouvelles souscriptions, il vous coûtera 20,99€/mois, le tout restant évidemment sans engagement. Si certains pouvaient avoir peur que Sosh propose 30 Go de data en 5G pour 20€, finalement, l'opérateur low-cost a joué la carte de la générosité en proposant tout de même 140 Go à un prix plus que raisonnable. On aurait aimé un passage automatique en 5G de tous les forfaits existants...

Les forfaits 5G de la concurrence

Sosh propose donc 140 Go en 5G à 20,99€/mois. Découvrons comment se place Orange vis-à-vis de la concurrence !

Moins bien que RED by SFR : vous pouvez retrouver 200 Go en 5G pour seulement 20,99€/mois . La marque de SFR vous propose 24 Go en UE/DOM ainsi que les appels, SMS et MMS illimités.

: vous pouvez retrouver . La marque de SFR vous propose 24 Go en UE/DOM ainsi que les appels, SMS et MMS illimités. Moins bien que B&You : vous pouvez retrouver 200 Go en 5G pour seulement 17,99€/mois . La marque de Bouygues Télécom vous propose 25 Go en UE/DOM ainsi que les appels, SMS et MMS illimités.

: vous pouvez retrouver . La marque de Bouygues Télécom vous propose 25 Go en UE/DOM ainsi que les appels, SMS et MMS illimités. Moins bien que Free Mobile : vous pouvez retrouver 210 Go en 5G pour seulement 19,99€/mois. L'opérateur vous propose 25 Go dans + de 70 destinations à travers le monde ainsi que les appels, SMS et MMS illimités.

Comme à son habitude, Orange fait le choix de proposer moins de Go en 5G que la totalité de ses concurrents. L'opérateur estime probablement que son réseau 5G est largement meilleur en termes de performance que la concurrence, ce qui motivera les abonnés à faire le bon choix au moment de choisir un nouveau forfait mobile.

Bien sûr, c'est un pari risqué, car n'oublions pas que SFR, Bouygues Télécom et Free Mobile ont aujourd'hui une couverture 5G en constante évolution avec les mêmes utilisations de fréquence qu'Orange (dont la plus performante, la fréquence 3,5 GHz).

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.