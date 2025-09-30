Apple classe les iPhone 11 Pro Max et Apple Watch 3 en vintage

Apple a classé l'iPhone 11 Pro Max et tous les modèles d'Apple Watch Series 3 comme vintage, les ajoutant à sa liste de produits "classiques". Étrangement, l'iPhone 11 Pro n'a pas été inclus, ce qui indique qu'Apple a continué à le fournir à certains revendeurs tiers plus longtemps.

iPhone 11 Pro Max

Ceux qui suivent auront remarqué que l'iPhone 11 Pro Max reste, malgré son statut de "vieux", un téléphone compatible avec iOS 26. Comme quoi il est toujours performant plus de six ans après sa sortie, bien qu'il soit loin d'un iPhone 17 ou iPhone Air.

Apple Watch Series 3

L'Apple Watch Series 3, lancée en septembre 2017, était disponible comme option économique jusqu'en septembre 2022. Fait notable, elle était encore vendue pendant les tests bêta de watchOS 9, bien qu'elle ne soit pas compatible avec cette mise à jour. Sa longue disponibilité a conduit à ce que l'Apple Watch Series 4 soit classée vintage avant elle, en début d'année.

Apple considère un appareil comme vintage lorsqu'au moins cinq ans se sont écoulés depuis qu'il a cessé de le distribuer à la vente. Les réparations pour les appareils vintage peuvent être disponibles chez Apple ou les prestataires de services agréés, selon la disponibilité des pièces.