Google Photos est inutilisable après l'installation d'iOS 16.3.1 (màj)

Apple a publié hier soir iOS 16.3.1, une mise à jour corrective décrite comme "importante" pour l'élimination de plusieurs bugs ainsi qu'une meilleure sécurité. Si cette nouvelle version est avantageuse pour votre iPhone, elle est catastrophique pour les utilisateurs de l'application Google Photos. En effet, l’app ne fonctionne plus après l'installation d'iOS 16.3.1, c'est en tout cas ce qu'ont affirmé des milliers d'utilisateurs qui se sont précipités pour mettre à jour leur iPhone !



Màj du 14 février 2023 : Une nouvelle version de Google Photos est désormais disponible sur l'App Store pour corriger ce problème.

Google Photos est K.O avec iOS 16.3.1 et iPadOS 16.3.1

Si vous êtes un utilisateur régulier de Google Photos, nous vous recommandons de ne pas mettre à jour votre iPhone et/ou iPad vers la version logicielle 16.3.1. En effet, il est préférable d'attendre que les développeurs de Google proposent une mise à jour de l'application pour que celle-ci fonctionne avec la dernière version d'iOS et iPadOS.



Depuis cette nuit, de nombreux rapports apparaissent dans les médias, c'est le cas de The Verge qui a collecté ces dernières heures les multiples témoignages de personnes qui utilisent quotidiennement Google Photos et qui ne peuvent plus après avoir installé iOS 16.3.1 et iPadOS 16.3.1 !

Le problème rencontré est simple : l'application plante systématiquement dès que vous appuyez dessus pour accéder à l'accueil. Aucune solution ne fonctionne comme exclure Google Photos du multitâche puis rouvrir l'app ou encore de la désinstaller puis la réinstaller depuis l'App Store.



À l'heure actuelle, les utilisateurs de Google Photos doivent faire un choix, soit rester sur iOS 16.3 et continuer à pouvoir utiliser l'application de Google, mais ne pas avoir les derniers correctifs de sécurité d'iOS/iPadOS ou installer la mise à jour pour avoir une sécurité optimale, mais ne plus avoir accès à Google Photos.

Reste à voir maintenant le temps que ça prendra avant que les développeurs de Google réagissent et proposent une mise à jour en urgence sur l'App Store. La solution peut aussi se trouver du côté des serveurs de Google, dans ce cas-là, une mise à jour logicielle de l'application ne sera pas nécessaire.

#GooglePhotos is crashing upon opening the app after updating to the new #iOS16.3.1 update 🤦‍♂️ pic.twitter.com/d2LfOErqUw — JasonBoi2000 (@JaysonBoi2000) February 13, 2023

Thanks Apple for braking google photos with iOS 16.3.1.😡 pic.twitter.com/v1PE4ewpLF — Brian Morin 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 (@ItsMeBigb85) February 13, 2023

After update ios 16.3.1 and update google photos in my iphone 14 pro. Google photos not open and work properly. @Apple @AppleSupport @GoogleIndia @googlephotos pic.twitter.com/a1F4Tn6j8p — Davinder Singh (@davinder127) February 14, 2023

