Google Photos ajoute un "dossier verrouillé" pour les photos sensibles sur iOS

Les utilisateurs de Google Photos sur iPhone ont enfin droit à une nouveauté jusqu'à présent réservée aux clients sous Android. Il s'agit de "Locked Folder", ou "Dossier Verrouillé" en français, une option pour verrouiller leurs images et vidéos les plus sensibles dans un dossier spécial protégé par un code d'accès.

Auparavant uniquement disponible sur les téléphones Android, cette fonctionnalité axée sur la confidentialité permet aux utilisateurs d'enregistrer des photos et des vidéos dans l'app au sein d'un espace distinct dont l'accès nécessite Touch ID, Face ID ou un code d'accès.

Les médias enregistrés dans le dossier restent cachés, ce qui signifie que les photos sensibles n'apparaissent pas lorsque les utilisateurs font défiler leurs Google Photos ou toute autre application sur leur appareil. Quelque chose qui existe nativement dans l'app Photos depuis sur iOS 14.



Google a déclaré que le contenu du dossier verrouillé sauvegardé dans le nuage était sécurisé.

Si vous faites grandement attention à vos données, sachez que vous n'êtres pas obligés d'utiliser la nouvelle fonctionnalité en ligne, il est possible de choisir de stocker ses photos dénudées et autres choses sensibles dans le dossier verrouillé de votre iPhone ou Android.



Malgré ces mesures de protection, en 2020, Google a dû contacter quelque 100 000 utilisateurs pour les informer que certaines de leurs vidéos privées sauvegardées sur ses serveurs avaient été envoyées accidentellement à des inconnus en raison d'un "problème technique". Vous avez

With Locked Folder in @googlephotos, you can add photos to a passcode protected space and they won’t show up as you scroll through Photos or other apps on your phone. Locked Folder is launching first on Google Pixel, and more Android devices throughout the year. #GoogleIO pic.twitter.com/yGNoQ8vLdq