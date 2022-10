Une coque pour transformer une Apple Watch en "Ultra"

L'Apple Watch Ultra est la première montre de la gamme à changer de design. Plus grande, plus plate et plus carrée, la tocante fait plus moderne et plus solide. Mais le problème, c'est que la montre coûte 999 euros, alors qu'une Apple Watch "de base" est vendu deux à trois fois moins cher dans le cas d'une Apple Watch SE. Sans oublier que la nouvelle "Ultra" n'est disponible qu'en une seule taille de 49 mm. Autant dire qu'elle n'est pas à la portée de tout le monde. C'est pourquoi, l'astuce qui permet de transformer son Apple Watch en Ultra peut être intéressante, surtout qu'elle ne coûte pas pas cher. Il s'agit tout simplement d'ajouter une coque à votre montre.

Une coque façon "Ultra"

Si les coques pour Apple Watch ne sont pas nouvelles (aussi appelés bumpers, protections, etc), certains fabricants ont senti le coup avec la sortie de la nouvelle Apple Watch Ultra. En effet, la marque Anlinser propose une protection qui reprend les codes couleurs et le design de la plus chère des montres Apple.



Bien que cet accessoire n'ajoutera pas la moindre fonctionnalité (comme le bouton Action personnalisable), il a le mérite de protéger sa montre des chocs grâce à des bords qui dépassent légèrement l'écran et d'apporter un look plus original. Mieux, il est disponible en trois coloris (noir, champagne et vert).

Attention toutefois, le produit de Amizee est de meilleure qualité que celui proposé par Anlinser par exemple qui n'est compatible qu'avec les grandes Apple Watch. Alors que cette coque s'adapte sur :

Apple Watch 8 41 et 45 mm,

Apple Watch 7 41 et 45 mm,

Apple Watch 6 40 et 44 mm,

Apple Watch 5 40 et 44 mm,

Apple Watch 4 40 et 44 mm,

Apple Watch SE (2020) 40 et 44 mm,

Apple Watch SE (2022) 40 et 44 mm.

Un produit vendu seulement 10,99 euros sur Amazon et garanti 12 mois. Et elle est même parfois en promotion avec un coupon de 5 ou 10%.



Si vous n'aimez pas ce style, sachez qu'il y a une belle sélection sur Amazon avec des coques en métal, transparentes ou colorées.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.