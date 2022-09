6 bonnes raisons pour passer aux AirPods Pro 2

Présentés lors du keynote du 7 septembre, les nouveaux AirPods Pro 2 arriveront ce vendredi chez les clients. Si les changements esthétiques sont inexistants, les écouteurs s'améliorent à l'intérieur, sans pour autant révolutionner la formule. Justement, si vous hésitez à changer vos écouteurs, voici les 6 nouveautés qui donnent envie de passer aux AirPods Pro 2, même à 299 euros (contre 279 euros pour les premiers modèles). Une sorte de comparatif avec les AirPods Pro 2019.

Nouveautés des AirPods Pro 2

Lors de la présentation des AirPods Pro 2, nous avions listé les changements effectués par Apple :

Puce H2 pour une meilleure qualité sonore et autonomie.

Autonomie de 6 heures par écouteur, 30 heures en tout (+ 30%).

Compatibilité avec la norme Bluetooth 5.3.

Nouveau haut-parleur et amplificateur plus performants pour plus de détails et de clarté dans le son.

Réduction de bruit deux fois plus forte.

Mode transparence intelligent qui adapte le son selon votre environnement.

Embout XS ajouté aux S, M et L.

Contrôle tactile pour ajuster le son depuis la tige.

Boîtier compatible Localiser et avec le chargeur MagSafe des Apple Watch. Il contient aussi un haut-parleur et un trou pour une lanière.

Les atouts des AirPods Pro 2

Si vous avez déjà des AirPods, voici les nouvelles fonctionnalités et changements qui valent le coup.

Meilleure annulation active du bruit

S'appuyant sur une fonctionnalité introduite dans les AirPods Pro de première génération, les nouveaux AirPods Pro 2022 offrent désormais une annulation active du bruit jusqu'à deux fois supérieure. Grâce à l'amélioration des microphones antibruit, à la nouvelle puce H2 et à des algorithmes améliorés, le bruit ambiant sera bien mieux filtré dans les oreilles de l'utilisateur. Un point qui était souvent jugé trop juste par les clients des premiers modèles.

Une qualité sonore améliorée avec des basses plus riches

Les nouveaux AirPods Pro 2 sont dotés d'un pilote et d'un amplificateur personnalisés qui fonctionnent avec la puce H2 pour offrir une faible distorsion, des basses plus profondes et des aigus clairs et nets pour la musique, les vidéos, etc. La puce H2 alimente également un nouvel algorithme qui traite le son en temps réel plus rapidement, l'adaptant à vos oreilles pour un son (presque) haute-fidélité.

Mode Transparence adaptative

Outre la suppression active du bruit, les AirPods Pro sont dotés du mode Transparence, qui utilise des microphones orientés vers l'extérieur pour vous permettre d'entendre le monde qui vous entoure. La deuxième génération des AirPods Pro va encore plus loin avec le mode Transparence adaptative, qui utilise les microphones embarqués pour minimiser les bruits forts, comme les sirènes et les outils électriques, tout en vous permettant d'entendre les autres sons, comme les voix. Les AirPods Pro les plus récents peuvent réduire le bruit 48 000 fois par seconde, selon Apple.

Meilleure détection intra-auriculaire

Les AirPods Pro 2019 sont dotés de capteurs optiques à infrarouge qui détectent quand un utilisateur les place dans ses oreilles. Comme les AirPods 3, les nouveaux AirPods Pro 2022 sont dotés de capteurs de détection de la peau pour la détection intra-auriculaire. Les nouveaux capteurs amélioreront la fiabilité lors de la connexion aux appareils à proximité.

Une batterie améliorée

Les AirPods Pro 2 offrent jusqu'à six heures d'écoute avec l'annulation active du bruit activée, soit une heure et demie de plus que les AirPods Pro originaux. Avec le nouvel étui de chargement MagSafe, les nouveaux AirPods peuvent atteindre une autonomie de 30 heures avec la fonction ANC, soit six heures de plus qu'auparavant.

Boîtier plus pratique

Comme nous l'avions vu dans les détails cachés des AirPods Pro 2, les nouveaux écouteurs vraiment sans fil d'Apple sont livrés avec un étui de chargement MagSafe redessiné qui dispose désormais d'un haut-parleur intégré pour Localiser, de la prise en charge du suivi de précision et d'un emplacement sur le côté pour attacher une lanière afin de faciliter le transport. En outre, les clients peuvent désormais charger le boîtier de chargement MagSafe à l'aide d'un chargeur pour Apple Watch.

Acheter les AirPods Pro

Les AirPods Pro 2 sont donc disponibles à la commande à 299 €. Les livraisons débuteront le 23 septembre.

En ce qui concerne les AirPods Pro de première génération, ils ne sont plus vendus par Apple. Mais vous pouvez les avoir en promo sur Amazon par exemple.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.