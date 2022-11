L’app Slopes supporte les Live Activities et Garmin Connect avant la saison de ski

Slopes, l'application de suivi de ski et de snowboard plébiscitée par les amateurs et récompensée par un Apple Design Award, a reçu plusieurs mises à jour intéressantes ces derniers jours, de bon augure avant l'arrivée de l'hiver qui marquera l'ouverture de la saison de ski.



Au programme, un support des Live Activities sur iPhone et un support des montres Garmin pour importer ses données des cinq dernières années.

Live Activities

Avec le lancement d'iOS 16.1 à la fin du mois d'octobre, Slopes n'a pas trainé pour prendre en charge les activités en direct. Après TV Remote ou FotMob par exemple, Slopes permet de voir comment se déroule sa journée sans déverrouiller son iPhone. Depuis l'écran de verrouillage, vous pouvez voir deux statistiques (personnalisables) sur votre journée, sur les autres participants à la station et sur la chronologie de votre journée. L'app propose d'ailleurs des widgets pour ceux qui préfèrent.



Et si vous avez un iPhone 14 Pro, Slopes s'affiche également dans l'île dynamique, ce qui permet de vérifier facilement les statistiques et les amis proches d'un seul coup d'œil et de mettre en pause ou de reprendre. Pas mal pour profiter un peu plus de la Dynamic Island.

Garmin Connect

La toute dernière mise à jour apporte une autre nouveauté, idéale pour les possesseurs de montres connectées Garmin.



Premièrement, vous trouverez l'importation automatique des données des montres Garmin.

Si vous portez une montre Garmin, vous pouvez désormais connecter Slopes à Garmin Connect et nous importerons automatiquement vos activités de ski et de snowboard dès qu'elles seront téléchargées.

Vous obtenez ainsi le meilleur des deux mondes d'après les développeurs de cette app qu'on avait présentée en 2021 : vous pouvez continuer à utiliser votre appareil Garmin pour enregistrer, et à la fin de la journée, vous bénéficiez des superbes replays interactifs, des cartes en 3D, des classements d'amis, etc.

Mieux, lors de la connexion entre Garmin et Slopes, cette dernière importe les données de ski des 5 dernières années (en ignorant les éventuels doublons de données déjà présentes dans Slopes). De quoi éviter toute perte d'informations. Les activités importées via Garmin Connect incluent également les données de fréquence cardiaque.



Si vous n'avez pas encore essayé Slopes, sachez qu'elle permet d'avoir une tonne de statistiques sur vos journées à la montage, de skier facilement avec ses amis, de partager sa position, d'enregistrer ses moments préférées ou encore de tout revoir en AR et en 3D. Mieux, elle offre une extension complète sur Apple Watch. Une version Android existe aussi.

Version Premium

Slopes peut être téléchargée gratuitement, mais il y a des achats intégrés pour débloquer toutes les fonctionnalités de l'application.



La version de base de Slopes ne contient pas de publicités et est réellement gratuite. Vous bénéficiez de toutes les fonctionnalités de base comme : localiser vos amis, suivi illimité, statistiques clés et récapitulatifs, enneigement, aperçus de la saison et de tous les temps, et plus encore.



Si vous adorez Slopes, la version Premium vous permet de déverrouiller des statistiques pour chaque course et des informations sur vos performances :

Enregistrement en direct sur des cartes de pistes interactives.

Statistiques en temps réel pour chaque course.

Chronologie complète de votre journée : découvrez où vous avez atteint vos vitesses maximales et quelle a été votre meilleure descente.

Infos sur votre condition physique lorsque vous enregistrez avec Apple Watch.

Revivez vos aventures à la montagne en 3D et AR interactives.

Télécharger l'app gratuite Slopes