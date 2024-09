Google travaille sur des lunettes avec suivi des yeux

Une demande de brevet européen de Google a été publiée il y a quelques jours à propos d'éventuelles futures lunettes intelligentes dotées d'une technologie de suivi des yeux; ce type de procédé est largement utilisé dans la réalité augmentée, la réalité virtuelle, la réalité mixte et les applications médicales. Et avec iOS 18 et iPadOS 18, Apple a dores et déjà annoncé qu'elle propose le fameux "Eye Tracking" sur iPhone et iPad, notamment pour aider les personnes handicapées moteur.

Des Google Glass 3 en préparation

Concrètement, les systèmes de suivi des yeux utilisent une source lumineuse et une caméra pour mesurer la position et les mouvements des yeux. La combinaison de la position et de la forme de la pupille de l'œil et de la position de rotation (direction du regard) de l'œil peut être utilisée pour "suivre" le regard.

Sans surprise, la demande de brevet de Google indique que les dispositifs de suivi des yeux comprennent au moins une source d'éclairage et une caméra capable de mesurer la lumière émise par la source d'éclairage et réfléchie par l'œil. À partir des données d'image, la position de la pupille peut être déterminée et utilisée pour identifier la direction du regard d'un utilisateur. Ces informations permettent ensuite de positionner le contenu au bon endroit, que ce soit sur un écran ou dans une paire de lunettes, mais aussi pour diriger un curseur.



Comme vous pouvez l'imaginer, le suivi oculaire fonctionne mieux dans des conditions de luminosité optimales. C'est pourquoi les illuminateurs et les dispositifs de détection sont généralement montés sur la partie avant de la monture, devant l'œil de l'utilisateur, et projettent la lumière directement sur ce dernier. C'est exactement la technique d'Apple pour Face ID depuis 2017.

L'invention concerne un dispositif qui peut comprendre un cadre ayant une partie de cadre avant et deux parties de bras. Un dispositif peut comprendre une lentille couplée à la partie de cadre avant, la lentille comprenant un revêtement réfléchissant qui est réfléchissant sur une largeur de bande laser. Un dispositif peut comprendre un illuminateur d'inondation laser positionné à l'intérieur d'une première partie de bras des deux parties de bras, l'illuminateur d'inondation laser transmettant un faisceau ayant la largeur de bande laser et configuré pour transmettre le faisceau vers un œil par réflexion au niveau de la lentille. Un dispositif peut comprendre une caméra comprenant : un filtre configuré pour recevoir une lumière renvoyée par l'œil et générer une lumière filtrée renvoyée, le filtre ayant une bande passante qui comprend la largeur de bande laser, et un capteur utilisable pour recevoir la lumière filtrée renvoyée et générer un signal. Un dispositif peut comprendre un processeur utilisable pour mesurer le signal.



Le long document, intitulé "EYE TRACKING DEVICE", liste de nombreux cas d'utilisation. Les lunettes intelligentes peuvent afficher la réalité augmentée, la réalité virtuelle, la réalité simulée, la réalité mixte, la réalité transparente ou encore la réalité mélangée, un dérivé de la réalité augmentée. Largement plus développées que les modèles de Google Glass vus par le passé, et rapidement abandonnés.

Les lunettes intelligentes de Google, potentiellement des Google Glass 3, comprennent une monture, un illuminateur laser, une surface réfléchissante, une caméra comprenant un filtre et un capteur ainsi que des composants électroniques (dont un processeur). Tout est à retrouver dans la demande de brevet européen WO2024107231 sur le site du WIPO.



De notre côté, on attend toujours les fameuses Apple Glass, annoncées depuis plus de dix ans et qui ont, pour le moment, été remplacées par l'Apple Vision Pro. Le casque propose une expérience similaire, mais dans un appareil bien plus lourd et encombrant. Les Apple Glass seront l'aboutissement de la technologie d'Apple, probablement vers la fin de la décennie.