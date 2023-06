Google arrête ses projets de lunettes de réalité augmentée

L'entreprise a décidé de mettre l'accent sur les logiciels de réalité augmentée.



Selon nos confrères de Business Insider, Google a mis fin à un projet interne connu sous le nom de "Iris", qui visait à développer de nouvelles lunettes de réalité augmentée. Bien que Google ait travaillé pendant plusieurs années sur le développement de ce produit, il aurait décidé de mettre le projet au placard en raison de licenciements et de réorganisations au sein de l'entreprise ces derniers mois. Le départ de Clay Bavor, l'ancien responsable de la réalité augmentée et virtuelle chez Google, pour créer une startup avec Bret Taylor, co-PDG de Salesforce, aurait également influencé cette décision. De plus, Google aurait constamment modifié sa stratégie pour les lunettes "Iris", ce qui aurait frustré les membres de l'équipe travaillant sur le projet.

Le logiciel plutôt que le matériel

Lorsque The Verge a mentionné les lunettes de réalité augmentée "Iris" au début de l'année 2022, il était indiqué que Google envisageait de lancer l'appareil en 2024. Les lunettes de réalité augmentée étaient conçues pour ressembler à une paire de lunettes ordinaire, et une première version aurait été similaire à un produit appelé "Focals" de North, une startup canadienne acquise par Google en 2020. Google avait également présenté une nouvelle version dans une vidéo, démontrant une fonction de traduction en temps réel.

Bien que Google ait arrêté de travailler sur son propre matériel de réalité augmentée, Business Insider affirme que l'entreprise conserve de grandes ambitions dans ce domaine récemment adopté par Apple et son Vision Pro. Au lieu de développer son propre matériel, Google aurait apparemment décidé de se concentrer sur la création d'un "Android pour la réalité augmentée". La société envisage de suivre le même modèle commercial que celui utilisé pour sa plateforme mobile et de concéder des licences d'utilisation de son logiciel de réalité augmentée aux fabricants. Actuellement, Google est en train de développer Android XR pour les dispositifs portables de "réalité étendue" de Samsung, et selon la fuite du jour, travaille également sur une nouvelle plateforme appelée "micro XR" pour les lunettes.