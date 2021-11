Une disponibilité de l'iPhone SE 3 au premier trimestre de 2022 ?

Il y a 1 heure

iPhone

Julien Russo

En attendant les rumeurs sur les iPhone 14 qui sortiront à la rentrée 2022, les récents rapports se concentrent sur la prochaine génération d'iPhone SE. Constatant la croissance et la bonne santé permanente des ventes de son modèle d'entrée de gamme, Apple aurait décidé de lancer en 2022 l'iPhone SE 3 avec de nombreuses nouveautés. Aujourd'hui la société de recherche taïwanaise TrendForce nous donne une piste pour une date de commercialisation approximative.

L'iPhone SE 3 disponible au T1 2022 ?

C'est reparti pour un tour. L'iPhone SE de troisième génération refait parler de lui plusieurs semaines après le dernier rapport. Selon TrendForce, Apple pourrait annoncer et lancer dans la foulée son iPhone SE 3 au mois de mars 2022.

Le nouveau smartphone viendrait soutenir les iPhone 13 qui auront probablement perdu de leur dynamisme dans les ventes après plusieurs mois de disponibilité !



Le rapport l'affirme, l'iPhone SE 3 maintiendra le prix des deux précédentes générations, Apple souhaite conserver cette image d'entrée de gamme, mais en ajoutant un "renforcement" dans les fonctionnalités pour se remettre à niveau face aux constructeurs chinois.

On parle par exemple de l'intégration d'un modem 5G :

En termes de développement de produits, Apple maintient le plan de lancement de son iPhone SE de troisième génération en 1Q22 et de quatre modèles sous une nouvelle série en 2H22. L'iPhone SE de troisième génération devrait être un instrument majeur pour aider Apple à établir une présence dans le segment de marché des smartphones 5G de milieu de gamme. Son volume de production pour 2022 devrait atteindre 25 à 30 millions d'unités.

Un autre rapport du même cabinet d'analyse avait expliqué il y a moins de deux semaines que la 5G ne sera qu'une des nombreuses nouveautés que proposera le géant californien avec l'iPhone SE 3.

TrendForce avait expliqué qu'il ne faisait aucun doute que les clients pourront profiter de la puce A15 Bionic, la même puce qui se trouve dans les iPhone 13. Comme Apple développe elle-même cette puce, cela permet de réduire les coûts et donc d'intégrer le composant dans un smartphone à bas prix sans faire trop de mal à la marge de bénéfice.



Niveau design, Apple ne ferait pas l'effort d'inclure un écran plus grand en OLED. La firme de Cupertino continuerait à garder volontairement les points faibles de l'iPhone SE pour inciter les clients à partir sur la gamme d'iPhone premium. On parle bien d'un écran toujours en LCD avec une taille maximale de 4,7 pouces !



D'autres rumeurs ont déclaré il y a peu de temps qu'Apple travaille sur une autre version de l'iPhone SE, cette fois-ci l'écran serait plus grand (en OLED) et se rapprocherait plus d'un format de 6,1 pouces.

Par contre, le projet ne verrait pas le jour avant 2023 !



