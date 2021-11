Rumeur : l'iPhone SE 3 sortira à la fin du premier trimestre de 2022

Il n’y a pas que les iPhone haut de gamme qui sont très attendus, il y a aussi une forte attente pour les iPhone aux tarifs plus accessibles, comme l'iPhone SE qui coûte seulement 489€. Avec ce modèle, Apple a rapidement compris que cela allait dynamiser les ventes et attirer des consommateurs aux petits budgets qui se seraient rapprochés des constructeurs chinois. Le géant californien a décidé de poursuivre ce petit succès avec un nouveau modèle à venir très rapidement...

L'iPhone SE 3 arrive au T1 2022

Selon les informations obtenues par le cabinet d'analyse TrendForce, Apple nous préparerait une belle surprise pour la fin du premier trimestre de 2022. La firme de Cupertino serait en ce moment en plein développement et test de... l'iPhone SE 3.

Après les excellentes ventes de son iPhone SE 2 qui a été mis en vente l'année dernière, Apple souhaite pousser les consommateurs à renouveler pour l'iPhone SE 3, pour cela, l'entreprise aurait prévu quelques nouveautés convaincantes !



Pour le même tarif que l'iPhone SE 2, Apple apporterait une meilleure performance et de nouvelles fonctionnalités.

D'après le rapport, il ne fait aucun doute que les clients pourront profiter de la puce A15 Bionic, la même puce qui se trouve dans les iPhone 13. Comme Apple développe elle-même cette puce, cela permet de réduire les coûts et donc d'intégrer le composant dans un smartphone à bas prix sans faire trop de mal à la marge de bénéfice.

Concept iPhone SE 3

Autre bonne nouvelle, l'iPhone SE 3 marquerait l'arrivée de la 5G, même si le modem 5G coûte cher, Apple aurait conscience qu'à l'heure actuelle il n'est plus possible de proposer un smartphone qui n'est pas compatible 5G. Ce serait une catastrophe pour les ventes dans les pays où le nouveau standard mobile a une couverture optimale, de plus tous les smartphones low-cost des constructeurs chinois intègrent ce modem.



Toujours selon le rapport, Apple ne ferait pas l'effort d'inclure un écran plus grand en OLED. La firme de Cupertino continuerait à maintenir les points faibles de l'iPhone SE pour inciter les clients à partir sur la gamme d'iPhone premium.

Quand on vous parle de "points faibles", on entend par là un écran en qualité LCD avec une taille maximale de 4,7 pouces.

Une décision logique puisque la stratégie commerciale d'Apple est d'encourager les clients à investir plus et à partir dans le haut de gamme.



Est-ce que cette rumeur voit juste ? Impossible à dire pour le moment. Cependant, cet hypothétique lancement en mars 2022 tient la route puisque ça fera 2 ans d'écart avec le précédent modèle, de plus c'est la période où Apple a annoncé les précédents modèles d'iPhone SE.