Un écran 5,7 pouces pour l'iPhone SE 4 de 2023 d'après Ross Young

Alors que les fans attendent l'iPhone SE 3 à venir au printemps prochain, Apple prévoirait déjà de commercialiser un iPhone SE de quatrième génération doté d'un écran plus grand de 5,7 pouces dès l'année prochain, selon Ross Young, consultant spécialisé dans les technologies d'affichage, qui s'est révélé être une source fiable d'informations sur les derniers iPhone 12 puis iPhone 13, notamment sur la question du 120 Hz.

Jusqu'à présent, la rumeur voulait que l'iPhone SE 4 soit lancé en 2024, mais Ross Young affirme maintenant qu'une sortie en 2023 semble plus probable. Pour l'occasion, la firme de Cupertino aurait décidé de changer le design complètement, en se rapprochant d'un iPhone XR. En effet, on parle d'un modèle avec écran LCD bord à bord, donc sans bouton Touch ID (mais potentiellement décalé sur le bouton d'alimentation) et de taille légèrement inférieur, environ 5,7 pouces. Pour mémoire, l'iPhone XR faisait 6,1 pouces.

Next SE model is rumored to be called SE+ 5G and will have a 4.7" LCD. Previously said the next SE model, SE3, would either have a 5.7" or a 6.1" display. It is now looking like it will be 5.7". May be launched in 2023 rather than 2024.