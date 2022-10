Ross Young annonce un iPhone SE 4 de 6,1 pouces avec écran LCD à encoche en 2024

L'iPhone SE de quatrième génération serait finalement doté d'un écran LCD de 6,1 pouces et d'une encoche en haut de l'écran, selon Ross Young, analyste chez Display Supply Chain Consultants (DSCC). C'est en tout cas ce qu'il vient de déclarer à nos amis de MacRumors, modifiant légèrement ses prévisions pour la prochaine itération de l'iPhone d'entrée de gamme.

Un air de déjà vu

Fin 2021, l'analyste indiquait que la société prévoyait de sortir un nouveau modèle d'iPhone SE en 2024 avec un écran LCD de 5,7 à 6,1 pouces et une découpe en forme de trou pour la caméra frontale. Une sorte d'iPhone XR revisité, chose que l'on a entendu plus récemment du côté de Jon Prosser.

L'information initiale de Young laissait entendre que la Dynamic Island serait sur le prochain SE, ce qui était assez difficile à croire. Mais il semble plus logique qu'Apple affuble son "petit" SE d'une encoche classique, pour des questions de coûts et de différenciation. D'ailleurs, il n'est pas clair si l'appareil sera doté de Face ID ou d'un Touch ID sur le bouton d'alimentation.



En passant à un design tout écran, il n'y aura en tout cas plus de place pour un bouton d'accueil capacitif. Si Apple opte pour Touch ID, alors l'encoche sera réduite au maximum, ce qui est une bonne nouvelle pour les clients.



Pour mémoire, l'iPhone XR de 2018 était doté d'un écran LCD de 6,1 pouces, et Ming-Chi Kuo fût le premier à déclarer qu'Apple travaillait sur un iPhone SE avec cette taille d'écran. Pensez-vous que de proposer encore une nouvelle taille de 6,1 pouces dans sa gamme est une bonne stratégie pour Apple ? Si tel est le cas, alors il y aurait 3 modèles de ce gabarit et 2 modèles de 6,7 pouces. Les petites mains vont faire grise mine.