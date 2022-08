L'iPhone SE 4 reprendrait bien le design de l'iPhone XR

Apple a présenté cette année une troisième génération de l'iPhone SE, son téléphone le moins cher. Si l'iPhone SE 2022 a conservé le même design que la génération précédente, qui est basée sur l'iPhone 8, il semble que les choses seront bien différentes avec le prochain modèle. Selon le YouTuber Jon Prosser, le prochain iPhone SE aura le même style extérieur que l'iPhone XR, ce qui signifie l'abandon du bouton d'accueil.

Une copie de l'iPhone XR ?

Prosser a déclaré lors du podcast "Geared Up" avec Andru Edwards et Jon Rettinger que la prochaine génération d'iPhone SE, également appelée iPhone SE 4, sera "juste un iPhone XR". Cela implique qu'Apple abandonnera l'ancien gabarit de l'iPhone 8 avec ses bordures en haut et en bas de l'écran, ainsi que le bouton Home en faveur d'un design plus moderne avec des rebords réduits, une encoche et Face ID.



Alors que l'iPhone SE actuel dispose d'un écran LCD de 4,7 pouces, l'iPhone XR (qui n'est plus vendu par Apple) dispose d'un écran LCD plus grand de 6,1 pouces. L'iPhone XR présente également quelques autres avantages par rapport à l'iPhone SE de 2022, comme une batterie nettement plus endurante.



D'autres détails concernant le nouvel iPhone SE 2024 restent flous à ce stade. Par le passé, Apple a ajouté sa dernière puce à l'iPhone SE d'entrée de gamme - le modèle actuel utilise la même puce A15 Bionic que l'iPhone 13. Toutefois, comme les rumeurs indiquent que certains modèles d'iPhone 14 conserveront la puce A15, il pourrait en être de même pour le futur iPhone SE.



En ce qui concerne l'appareil photo, l'iPhone SE 2022 et l'iPhone XR partagent déjà des capteurs très similaires avec une seule caméra arrière de 12 mégapixels avec ouverture f/1.8 et une caméra frontale de 7 mégapixels avec ouverture f/2.2. Bien sûr, Apple pourrait revoir cette partie pour reprendre les capteurs de l'iPhone 12 voire de l'iPhone 13.

L'iPhone SE sera-t-il trop grand ?

Si Apple vise un iPhone SE de 6,1 pouces (c'était déjà quelque chose d'évoqué pour l'iPhone SE 3), cela risque de ne pas plaire à ceux qui désirent un téléphone plutôt compact. Lorsque le premier iPhone SE a été annoncé en 2016, Apple a fait valoir qu'il était fait pour les personnes qui aiment les petits téléphones. Après tout, l'iPhone SE de 2016 était basé sur l'iPhone 5s. Même maintenant, l'iPhone SE actuel est beaucoup plus petit que les autres modèles d'iPhone, à l'exception de l'iPhone mini. Justement, la firme aurait prévu de supprimer l'iPhone 14 mini cette année, en le remplaçant par un iPhone 14 Max de 6,7 pouces. Il n'y aurait donc que deux tailles pour cinq téléphones : 6,1 pouces ou 6,7 pouces.



Mais Apple le sait, les grands téléphones ont le vent en poupe. Imaginez un iPhone XR amélioré à 500 euros, il se vendrait bien plus que le dernier iPhone SE 2022 qui semble assez peu prisé en raison des faibles nouveautés (5G et puce A15).



Reste à savoir quand Apple lancera son nouvel iPhone SE, en 2023 ou en 2024. On parie sur la seconde date... et vous ?