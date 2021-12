Apple vise les 300 millions d'iPhone vendus en 2022

Apple augmenterait ses expéditions d'iPhone de plus 30 % au cours du premier semestre de l'année prochaine avec l'objectif de dépasser les 300 millions d'expéditions de téléphones en 2022, selon un nouveau rapport de DigiTimes. Un chiffre hallucinant.

Apple met beaucoup d'espoir dans l'iPhone 14

Le rapport, citant des personnes proches des chaînes d'approvisionnement, déclare qu'Apple espère atteindre l'objectif d'expédier 300 millions d'iPhones en 2022. Les expéditions de la première moitié de l'année pour la gamme d'iPhone 13 augmenteront de 30 %, selon le rapport (après une petite baisse de 10 millions d'unités), mais les performances de l'année entière seront également impactées par le lancement de l'iPhone 14 à l'automne. Le futur iPhone 2022 sera toujours proposé en 4 variantes, mais sans iPhone 14 Mini. Les clients pourront choisir entre deux iPhone 14 de 6,1 et 6,5 pouces et deux iPhone 14 Pro de même taille.



Parmi les nouveautés attendues, l'écran 120 Hz devrait s'étendre sur les "petits" modèles, un nouveau châssis en titane plus solide et plus léger serait prévu, tout comme des objectifs photos complètement intégrés. Enfin, le dernier détail connu à date concerne l'encoche qui disparaîtrait sur les iPhone 14 Pro.



Pour mémoire, la petite baisse de production en novembre dernier est surtout due à la pénurie de composants plutôt qu'à un fléchissement de la demande. Le rebond est attendu pour le début de 2022.