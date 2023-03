Apple lance de nouveaux bracelets pour Apple Watch, dont des Hermès

Les bracelets Boucle Unique, Boucle Unique tressée, Sport et Hermès disposent d'une gamme de nouvelles finitions, notamment :

Après l' iPhone 14 jaune et les coques de printemps , voici les nouveaux bracelets pour Apple Watch version 2023. Les nouveaux accessoires pour la tocante connectée sont encore plus variés aujourd'hui, tous les modèles sont concernés, aussi bien les dernières Apple Watch Ultra / 8 / SE que les anciennes.

