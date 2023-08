Apple Watch : Nomad présente un nouveau bracelet "Glow in the Dark" fluorescent

Quand vous cherchez un nouveau bracelet pour votre Apple Watch, vous avez plusieurs bracelets intéressants sur l'Apple Store en ligne, mais, quand vous regardez au-delà de la boutique d'Apple, vous retrouvez une tonne de bracelets à des prix parfois très agressifs et bien plus créatifs. Parmi les accessoiristes les plus séduisants dans ce domaine, on retrouve Nomad, l'entreprise vient d'annoncer un nouveau bracelet dédié aux sportifs.

Le bracelet de Nomad n'est vraiment pas comme les autres

L'accessoiriste Nomad vient d'introduire une nouvelle édition spéciale de son bracelet sportif Glow in the Dark pour l'Apple Watch. Le bracelet s'inscrit dans la tradition de la société en offrant une qualité et une fiabilité exceptionnelles, tout en ajoutant une touche distinctive. L'édition spéciale du Glow in the Dark Sport Band est vendue au prix de 60 dollars aux États-Unis, spécifiquement conçue pour l'Apple Watch, le bracelet est compatible avec les modèles de 49 mm, 45 mm, 44 mm et 42 mm.



La fabrication est à partir de caoutchouc fluoroélastomère FKM, identique aux autres variantes de Sport Band de Nomad, cette approche offre à ce modèle une résistance à l'eau que ce soit dans l'eau douce ou l'eau de mer.

Nomad a opté pour un mécanisme de fermeture pin-and-tuck, ce qui permettra de sécuriser votre montre au poignet pendant des activités à l'extérieur. Attention tout de même aux plongeons dans l'eau, les bracelets d'Apple Watch les plus résistants ont toujours du mal à tenir, même ceux de Nomad.



L'atout majeur de ce Sport Band est sa capacité à briller dans l'obscurité, pour obtenir cette lueur, la bande nécessite d'être exposée à la lumière au préalable et l'intensité varie en fonction de la quantité de lumière reçue. Durant la journée, le bracelet sera blanc, mais il se transforme en vert lumineux immédiatement dès qu'il est dans l'obscurité. Cela ajoute une dimension esthétique intéressante et amusante à l'accessoire.