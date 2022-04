Bon plan : Rakuten baisse le prix de l'Apple Watch Series 7 (-22%) + code promo

Julien Russo

L'Apple Watch Series 7 est la dernière génération de la célèbre montre connectée d'Apple. Disponible depuis le 3e trimestre de 2021, la Series 7 offre une multitude de fonctionnalités avec un écran aux bords réduits, de nouvelles tailles pour le boîtier et une recharge nettement plus rapide ! Considérons-la comme le "top du top" sur le marché.

L'Apple Watch Series 7 est en promotion

Pour une durée limitée, l'Apple Watch Series 7 est proposée à un tarif très attractif chez Rakuten. Normalement commercialisée au prix de 428,90€, elle est disponible à seulement 334,99€ avec une possibilité de réduire le prix grâce au code promo RAKUTEN15, ce qui fait un total de 25% de remise sur le tarif officiel. Le modèle vendu par Rakuten est l'Apple Watch Series 7 (GPS) - Boitier 41 mm Aluminium Bleu avec Bracelet Sport Bleu, elle s'adaptera à la perfection aux petits poignets.



L'Apple Watch Series 7 embarque une charge plus rapide en passant de 0 à 80% en 45 minutes avec une possibilité d'avoir un suivi de sommeil au complet pour 8 minutes de charge.

Vous retrouvez également une meilleure luminosité, celle-ci est en hausse de 70% en extérieur et l'écran est plus grand de 20% par rapport à la Series 6, Apple offre un écran avec des bords très réduits, une demande des clients qui réclamaient cela depuis très longtemps.

La Series 7 a été au cœur d'un minutieux travail au niveau de la résistance, Apple explique avoir longuement développé son design en gardant dans l'esprit les potentiels chocs que peut subir la montre connectée au quotidien.

Apple y a aussi placé le verre le plus solide à ce jour, vous ne trouverez pas mieux sur une montre connectée concurrente !



Comme les modèles précédents, la Series 7 embarque un capteur de mesure du taux d'oxygène dans le sang et elle peut également vous aider à créer un électrocardiogramme pour vérifier si les battements de votre cœur sont normaux (rythme sinusal) ou s'ils présentent une possible fibrillation auriculaire.