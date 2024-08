Le nouvel iMac M3 est en promotion en version 10 GPU

Si l'actualité est riche du côté d'Apple, notamment en raison du lancement prochain du Vision Pro, nous n'oublions pas les promotions.



Après l'iPhone 15, un autre produit récent voit son prix baisser, il s'agit de l'iMac M3 lancé fin octobre 2023. La version avec 10 coeurs GPU affiche une réduction de 10 %, ce qui est assez rare pour être souligné.

L'iMac M3 d'Apple

Les nouveautés de l'iMac M3

Comme vous le savez certainement, le nouvel iMac est équipé de la puce M3, la première de la firme à être gravée selon le procédé 3 nm. L'ordinateur tout-en-un d'Apple promet d'être, non seulement esthétiquement magnifique, mais aussi une bête de course.



En effet, tout en conservant le design emblématique de l'entreprise, disponible en sept couleurs, l'iMac intègre la puce M3 capable de faire tourner les derniers jeux AAA. Pas de variante Pro ou Max par contre. Cela sera réservé à un futur iMac Pro, certainement.



Si l'excellent écran 4,5K de 24 pouces n'a pas évolué depuis l'iMac M1, les clients pourront profiter d'un nouveau système audio à six haut-parleurs et des micros de qualité studio sur cette nouvelle édition.



Mieux, Apple n'a pas lésiné sur la technologie et les options, l'iMac M3 est équipé du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3. Les utilisateurs peuvent également opter pour jusqu'à 24 Go de mémoire unifiée et 2 To de stockage.



Pour aller plus loin, consultez le test de l'iMac M3.

Acheter l'iMac M3

En termes de prix, l'iMac M3 d'entrée de gamme est proposé à 1599€ en France, avec la puce M3 composée de 8 coeurs CPU et de 8 coeurs GPU. Chaque modèle est livré avec 8 Go de mémoire unifiée, un SSD de 256 Go, deux ports Thunderbolt, deux ports USB 3, un Magic Keyboard, une Magic Mouse et une connexion Gigabit Ethernet.



Mais, comme expliqué au début de l'article, la version intermédiaire, affublée d'une puce M3 avec 10 coeurs GPU (idéal pour les joueurs et les professionnels utilisant des logiciels photos / vidéos), voit son prix fondre. Outre les 2 coeurs GPU de plus, il offre 4 ports Thunderbolt (contre 2) et le Touch ID sur le clavier (contre une touche de verrouillage).



Au lieu de 1 829 €, l'iMac M3 passe à 1 649 €, soit 10 % de réduction sur Amazon. Seul le coloris argent est concerné, mais c'est le seul qui reste intemporel et fidèle à la gamme Mac.

La vidéo officielle de l'iMac M3 :

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.