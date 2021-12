Tudum : un site lancé par Netflix pour découvrir les coulisses de vos séries préférées

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Vidéo

Alexandre Godard

1



Netflix a récemment mis en ligne un nouveau site du nom de Tudum qui devrait plaire à celles et ceux qui aiment les coulisses et les astuces utilisées pour réaliser certaines scènes dans les films et séries. Des petites informations exclusives seront également présentes.

Tudum : le Making-of à la Netflix

Netflix est à l'heure actuelle le leader mondial du streaming vidéo, l'application que tout le monde a déjà utilisée au moins une fois dans sa vie, même si c'est sur le compte d'un proche. Pour garder sa position de numéro un, Netflix ne cesse d'étoffer son catalogue avec des nouvelles séries et films inédits mais cela ne s'arrête pas là.

Récemment, le géant américain a testé la mode des clips à la TikTok pour les jeunes, mais a également mis en place une section gaming en plus d'un nouveau site baptisé Global Top 10 qui permet de voir quels sont les dix contenus les plus visionnés chaque semaine.



Netflix a visiblement un sacré appétit car la société vient de mettre en ligne un tout nouveau site (une fois de plus) qui se nomme Tudum. À l'intérieur, on y retrouve tout simplement les coulisses de nos séries préférées ou plus simplement ce qui se passe derrière les caméras.



Comme le souligne le communiqué, Tudum a pour objectif de rassembler des actualités exclusives, des info détaillées mais également des idées et astuces comme le fait de connaître à quel endroit acheter la combinaison de l'un des personnages de Squid Game...



La plateforme a bien évidemment pensé à tout puisqu'il est possible de vous connecter avec votre compte afin que les informations distillées vous intéressent le plus possible. Le site est pour le moment seulement disponible en anglais mais heureusement les traducteurs sont là pour nous sauver.



Petite anecdote, pour ce qui est du nom du site, la société s'est basée sur le bruit que l'on entend lorsqu'on lance un contenu original et que le logo Netflix apparaît à l'écran "Tudum".