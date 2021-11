Netflix lance un site Global Top 10 pour voir les contenus les plus visualisés par pays

Cela fait maintenant plus d'un an que Netflix propose un Top 10 des films et séries les plus vus sur ses applications, mais également sur son site web. Cela permet aux visiteurs de rapidement voir quel contenu rencontre le plus de succès dans leur pays et de découvrir de nouveaux programmes.

Le Top 10 de Netflix devient un site internet

Netflix accorde une importance toute particulière aux audiences de ses programmes, on le voit d'ailleurs sur la décision de renouveler ou non une série, l'entreprise n'hésite pas à tout stopper du jour au lendemain en cas de popularité décevante. Si le géant du streaming refuse catégoriquement de partager des statistiques exactes sur les contenus comme pourrait le faire une chaîne de TV, Netflix donne tout de même une visibilité sous forme de classement.



Pour la première fois, le service de streaming a décidé de proposer un accès complet à tous les classements dans le monde depuis un site internet, il deviendra facile de voir quels sont les films et séries qui sont les plus lancés en Australie, aux États-Unis, en Italie ou au Royaume-Uni.

Quand on regarde dans le classement des films, on s'aperçoit que les productions les plus populaires sont souvent identiques.

Actuellement, on retrouve quasiment partout en numéro 1 : Red Notice et en numéro 2 Love Hard, les films qui suivent sont moins similaires entre chaque pays.

En ce qui concerne les séries, la différence est plus flagrante, on remarque Narcos Mexico à la première position au Luxembourg alors qu'en Allemagne, c'est toujours Squid Game qui garde la première place.

Netflix propose aussi un historique par période

Le géant du streaming s'est beaucoup investi sur son site, il est possible de voir les films et séries qui ont rencontré le plus de succès sur une semaine précise. Les historiques peuvent remonter jusqu'à plusieurs mois et Netflix ajoute une indication du nombre de fois consécutives où le programme s'est retrouvé dans le Top 10.

Pourquoi publier les Top 10 ?

Netflix propose déjà le classement dans son application, n'est-ce pas un peu trop d'en faire un site internet ? Quelle est l'utilité ?

Ce sont des questions légitimes. Pour Netflix, top10.netflix.com est une bonne idée dans le sens où tout les abonnés peuvent voir si une série a ses chances d'être renouvelée pour une nouvelle saison ou si un film va avoir l'opportunité d'avoir une suite.

Le service de streaming explique qu'une série qui n'apparaît jamais dans le Top 10 même plusieurs semaines après sa sortie risque d’être annulée. Dans le cas contraire, si la série est dans le Top 3 partout dans le monde, vous pouvez être sûr à 100% que vous aurez de nouveaux épisodes dans un avenir proche.



Le site de Netflix prend en charge le Top 10 de près de 100 pays, attendez-vous à un rafraîchissement tous les mardis avec une prise en compte des heures hebdomadaires consultées.