Instagram lance les souscriptions pour des contenus exclusifs dans 10 nouveaux pays

Le déploiement est décrit comme étant progressif, mais il existe une technique pour savoir si vous avez accès dès maintenant aux abonnements payants sur Instagram. Pour cela, il suffit de vous rendre dans votre Profil -> Tableau de bord professionnel -> Vos outils -> Abonnements. Vous aurez juste à appuyer sur "Démarrer" si l'option est visible et prête à être activé. Instagram précise que dès que les abonnements seront activés, il est strictement interdit de promettre des cadeaux en échange d'un abonnement, chaque utilisateur doit le faire de sa propre initiative .

Chaque compte qui activera les souscriptions aura la possibilité d'activer le "mode payant" sur une publication afin que seuls les utilisateurs qui ont souscrit puissent accéder au contenu. Cette approche fait énormément penser à des plateformes comme Mym ou OnlyFans, mais le potentiel ici est nettement plus important , car les comptes Instagram intéressés profiteront d'une visibilité extraordinaire comparée aux deux plateformes concurrentes qui ont moins d'utilisateurs.

Dans un objectif d'améliorer l'attractivité et l'engagement de ses utilisateurs envers Instagram, le groupe Meta vient de débloquer aujourd'hui les souscriptions aux comptes Instagram dans 10 nouveaux pays. Les utilisateurs qui souhaitent proposer à leurs followers des contenus exclusifs pourront publier à leur audience payante des :

Sur la même stratégie que Twitter et ses souscriptions pour obtenir des tweets et contenus exclusifs, Instagram propose lui aussi dans 10 nouveaux pays la possibilité d'activer les souscriptions afin de gagner de l'argent avec des publications. Cette nouvelle fonctionnalité a rapidement trouvé son public dans les pays où Instagram a lancé en priorité les souscriptions.

