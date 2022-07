Instagram va augmenter les contenus recommandés par l'IA dans votre flux

Depuis la dernière mise à jour d'Instagram, le réseau social est envahi par les critiques qui semblent être devenues incontrôlables sur Facebook et Twitter. La première chose qui déçoit les utilisateurs, c'est l'omniprésence des vidéos, à tel point qu'Adam Mosseri, le dirigeant d'Instagram, a été obligé de dire publiquement que les photos restaient l'une des priorités. L'autre point qui divise, ce sont les contenus recommandés par l'intelligence artificielle...

Mark Zuckerberg opte pour une confiance absolue envers l'IA

Depuis toujours, Instagram vous met en avant les photos et vidéos issues des comptes auquel vous êtes abonnés, ce qui est normal puisque vous avez exprimé le fait de vouloir suivre ces contenus. Depuis plus de trois ans, Instagram a inclus de l'intelligence artificielle pour apporter de la nouveauté au contenu qui se trouve dans l'onglet "accueil" de l'application, l'objectif est de vous faire découvrir de nouvelles publications appartenant à des comptes que vous ne suivez pas.

L'IA s'occupe de vérifier si ces contenus ont une chance de vous plaire ou si au contraire, il n'y a aucun espoir d'attirer votre attention sur ce post.



Mercredi, lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs, Mark Zuckerberg a déclaré qu'Instagram allait "plus que doubler" la quantité de contenus recommandés par l'IA dans les flux des utilisateurs. Le nombre de posts que vous rencontrez provenant de comptes et d'utilisateurs inconnus va considérablement augmenter.

Le PDG de Meta a affirmé que les suggestions représentent environ 15 % du flux d'un utilisateur d'Instagram. Il est prévu que d'ici la fin de 2023, ce chiffre soit passé à plus de 30 %. Ce qui est surprenant, c'est qu'un grand nombre d'utilisateurs Instagram ne veulent pas de cette initiative, mais le réseau social ne semble pas écouter les préoccupations de ses utilisateurs.

Instagram essaie de copier TikTok

Depuis plusieurs mois, Instagram est accusé d'essayer "de devenir TikTok", on se souvient des remarques de Kim Kardashian et de sa demi-sœur Kylie Jenner qui ont demandé aux dirigeants d'Instagram d'arrêter de prendre le chemin d'une application qui se transformerait en un clone de TikTok. Selon leurs propos, ce n'est pas ce que les utilisateurs d'Instagram veulent.



De toute évidence, ce changement est une réponse au fait que TikTok a rencontré une croissance explosive alors que Facebook et Instagram ne connaissent plus le même succès qu'avant l'arrivée de TikTok. Notons quand même que le groupe Meta est loin d'être dans la difficulté financière avec ses deux apps. Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre de l'exercice 2022 de Meta s'est élevé à 28,82 milliards de dollars, contre 28,94 milliards de dollars, une perte de vitesse à peine perceptible.

Télécharger l'app gratuite Instagram